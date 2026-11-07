Après Bugatti, le Chinois BYD veut battre Rolls-Royce et Bentley avec l’énorme limousine Altior

Le groupe BYD sort les muscles aux Emirats Arabes Unis : après le record de vitesse absolu de la Yangwang U9X Xtreme mesurée à 503,17 km/h sur une route près d’Abu Dhabi, le géant chinois s’attaque cette fois aux plus prestigieuses voitures de luxe du marché avec l’Altior, une gigantesque limousine électrique de 5,6 mètres de long taillée pour concurrencer les Rolls-Royce Ghost (5,54 mètres), Bentley Flying Spur (5,32 mètres) et autres Mercedes-Maybach Classe S (5,48 mètres de long).

De façon assez logique, elle intègre à la fois des codes déjà vus sur d’autres modèles de la gamme Yangwang au niveau de sa face avant (le SUV U8 notamment) et de nombreuses inspirations des univers de Rolls-Royce, Bentley et de Maybach : ses proportions et certains détails rappellent vraiment des modèles des marques qu’elle vise.

Un intérieur au sommet du luxe chinois

Positionnée au-dessus de BYD et de Denza dans le groupe chinois, Yangwang se décrit comme une marque automobile de luxe sans aucun compromis. L’intérieur de l’Altior sort donc le grand jeu et le communiqué décrit une multitude de finitions et autres attentions inspirées des traditions chinoises. Bois véritables, cuirs pleine fleur et autres tapis de sol en laine épaisse (comme chez Rolls-Royce) sont également au programme de cet habitacle à quatre places dont les sièges arrière proposent une habitabilité généreuse et une sophistication impressionnante.

A noter que l’auto revendique 532 litres de volume dans son coffre, une valeur peu impressionnante au regard de sa taille (mais assez commune dans cette catégorie des très grosses limousines de luxe).

100 % électrique et quatre moteurs

La Yangwang Altior est une limousine 100 % électrique, utilisant comme les autres modèles de la marque quatre moteurs (un par roue). Yangwang ne communique pas encore les chiffres détaillés de sa fiche technique mais on imagine que la puissance maximale cumulée approchera ou dépassera les 1 000 chevaux. L’auto comptera aussi sur une suspension très élaborée permettant de gérer chaque roue de façon indépendante.

Yangwang ne donne pas non plus la capacité de la batterie mais sachant qu’on parle d’une auto revendiquant « plus de 1 000 kilomètres d’autonomie maximale selon le cycle chinois CLTC » (soit environ 850 km d’après notre cycle WLTP), attendons-nous à un chiffre très au-dessus des 100 kWh de capacité nette. Le constructeur précise que la voiture récupérera bien évidemment le système « flash charging » déjà inauguré chez BYD et Denza, permettant de repasser de 10 à 70 % en cinq minutes.

Combien va-t-elle coûter ?

Combien coûtera cette grande limousine électrique ? Les prix ne sont pas encore communiqués mais on parle d’une addition sous les 300 000€, ce qui lui permettra de rester un peu plus « abordable » que ses rivales de chez Rolls-Royce. Reste à savoir si, hors de Chine, il y a vraiment de la demande sur le marché de l’ultra-luxe où le badge compte tant, pour un nouveau constructeur comme Yangwang. En 2025, la marque de luxe de BYD a écoulé un peu moins de 5 000 autos (principalement le SUV U8 et la berline U7, moins haut de gamme que cette Altior).