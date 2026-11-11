La vidéo officielle de ce record à 503,17 km/h donne le vertige : Marc Basseng, le pilote de ce nouveau « run » déjà aux commandes l’année dernière en Allemagne lors de la tentative à 496 km/h, reste à pleine charge sur l’accélérateur pendant un peu moins de 30 secondes sur cette portion de route de 7 km, plus longue de 2 km par rapport aux lignes droites de la piste de Papenburg qui tirait « un peu court » l’année dernière.

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La densité d’air, très probablement inférieure lors de cette nouvelle tentative sur un terrain où la température atteint tout de même 30 degrés, a probablement aidé aussi à ce record. « On a retouché l’aérodynamisme arrière de la voiture pour améliorer la stabilité, la gestion de la température des batteries et l’amortissement pour l’adapter au revêtement de cette route », nous précise Marc Basseng qui estime que cette tentative était « plus facile que sur le circuit de l’année dernière » ! Quand on voit avec quelle délicatesse il laisse la voiture ralentir une fois la pointe à 503 km/h enregistrée, n’exprimant sa joie qu’une fois l’auto repassée sous les 300 km/h, on ne peut que frissonner en imaginant les conséquences possibles de la moindre petite impulsion à ces vitesses délirantes. En août dernier, d’ailleurs, une U9 Xtreme a été détruite dans un accident lors d’essais à haute vitesse sur un circuit en Chine : son pilote a d’abord perdu le contrôle de la voiture à 450 km/h, tapant le rail à 350 km/h après avoir réussi à perdre 100 km/h selon nos informations.

De quoi est capable cette supercar électrique de 3 019 chevaux ?

La Yangwang U9 Xtreme garde quand même beaucoup plus de mystères que les Bugatti détentrices des records avant elle : on sait qu’elle développe 3 019 chevaux, qu’elle possède quatre moteurs et une batterie LFP de 80 kWh placée dans une architecture électrique montant à 1 200 volts de tension. Construite autour d’une monocoque en fibre de carbone, ce gros bébé de 2 480 kg ne dévoile même pas ses chiffres d’accélération officiels. Yangwang a bien montré une vidéo de la voiture effectuant un tour chrono de la Nordschleife sous les 7 minutes (6 minutes et 59 secondes l’année dernière) mais justement, cette performance sur la Nordschleife est plutôt de nature à illustrer sa mise au point quasiment exclusivement tournée vers la vitesse maximale absolue.

Car sur le grand circuit allemand, elle reste 30 secondes plus lente que la voiture de série la plus rapide là-bas (la Mercedes-AMG One) et semble perdre beaucoup de temps dans les virages sans pouvoir totalement compenser dans les lignes droites. L’excellent Youtubeur de la chaîne Engineering Explained, à ce sujet, a réussi à estimer mathématiquement que la U9 Xtreme ne peut pas déployer sa puissance maximale au-dessous de 350 km/h ni garder ses performances maximales pendant plus de deux minutes d’accélération à pleine charge. Handicapée également par sa masse, elle semble manquer de mise au point pour la conduite sur circuit.

BYD reste très secret sur cette voiture, qui n’a été essayée que par le journaliste anglais Richard Hammond il y a quelques mois sur un circuit en Chine où l’ancien membre du trio Top Gear/The Grand Tour ne pouvait visiblement pas pousser la machine à fond. Et dans la vidéo de son essai, on voyait aussi une seconde U9 Xtreme crashée dans un mur après une perte de contrôle de son pilote à la faveur d’une simple réaccélération en sortie de virage.

Pas encore livrée aux clients

La Yangwang U9 Xtreme n’a même pas encore démarré ses livraisons aux clients. BYD a bien dévoilé le premier exemplaire construit pour un client en avril dernier pendant le salon de Pékin 2026, mais aucune des 30 machines prévues n’est encore sortie de l’usine (elle coûte environ trois millions de dollars l’unité). Pourtant, Marc Basseng nous explique que la Yangwang U9 Xtreme arrive déjà en fin de carrière : « ce nouveau record de vitesse extraordinaire constituera sans doute le dernier fait d’armes de la U9 Xtreme. Après ça, on passera à la Denza Z qui aura la charge de battre des records sur circuit », nous a-t-il confié. Depuis quelques jours, on voit effectivement des prototypes de la nouvelle voiture de sport du groupe BYD limer le bitume de la Nordschleife avec un énorme aileron arrière.

Contrairement à la McLaren F1 en son temps, à la Bugatti Veyron ou la Chiron Super Sport 300 +, cette Yangwang U9 Xtreme ressemble donc davantage à un prototype conçu exclusivement pour le record de vitesse qu’à une vraie supercar de route capable de rouler partout. Elle aura en tout cas rempli sa mission principale : celle de permettre au constructeur chinois BYD de battre les marques automobiles les plus prestigieuses de la planète et de rentrer dans les livres d’histoire en surclassant Bugatti. Qui aurait pu imaginer une telle chose il y a seulement deux ans ?