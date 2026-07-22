Les premiers prototypes de l’électrique Denza Z Di-Aero P2000 + sont désormais en phase d’essai sur le circuit du Nürburgring.

La marque Denza est née en 2010 d’une coentreprise entre Daimler et le groupe chinois BYD avant que BYD ne devienne l’actionnaire majoritaire en 2022. Spécialisée dans les voitures électriques haut de gamme, la marque Denza vient de présenter des bolides électriques ultra-performants qui se nomment Denza Z, les premiers affichent 1 600 ch.

En plus d’un coupé, d’un spider et d’une version Racing (au look sportif), les trois disposent d’un trio d’électromoteurs de 1 604 ch qui leur permettent d’effectuer un 0 à 100 km/h en 2,25 secondes (1,96 seconde pour la Racing). Afin de passer encore plus vite, la gamme Denza Z se verra coiffée de la Denza Z Di-Aero P2000 +, une version de plus de 2 000 ch !

Trio de bolides électriques pour concurrencer Porsche et Ferrari !

Rien n’arrête les constructeurs chinois, en particulier lorsqu’il s’agit de véhicules électriques. Ainsi la marque haut de gamme Denza qui est la propriété du groupe chinois BYD veut désormais concurrencer les marques Porsche et Ferrari et en particulier la nouvelle Ferrari Luce. Pour cela, une nouvelle gamme Denza Z apparaît, elle est constituée pour le moment par trois supercars, un coupé, un spider et une version Racing basée sur le coupé avec des excroissances aérodynamiques et des performances plus élevées (0 à 100 km/h en 1,96 seconde au lieu de 2,25 secondes, 350 km/h en pointe au lieu de 300 km/h). Le tout à un tarif élevé, mais attractif face à une Porsche Taycan Turbo GT de 1 108 ch, puisque la gamme Denza Z se négocie à partir de 156 300 € et jusqu’à 189 600 € pour la Racing.

Plus de 2 000 ch pour la version extrême de la Denza Z !

Comme si cette débauche de puissance ne suffisait pas, la gamme Denza Z va accueillir en son sein une Denza Z Di-Aero P2000 + qui vient d’effectuer des essais sur le circuit du Nürburgring en Allemagne après une présentation publique au dernier Festival of Speed ​​de Goodwood, où BYD affichait une forte présence. Plusieurs prototypes sont présents en Allemagne et avalent à toute allure les courbes piégeuses de la célèbre Nordschleife. Pour garantir un niveau de sécurité le plus élevé possible, cette auto dispose d’un attirail aérodynamique digne d’une Formule 1. On trouve ainsi une imposante lame à l’avant, des lames aérodynamiques aussi sur chacun des bas de caisse, des déflecteurs un peu partout et un gigantesque aileron arrière qui permet au train arrière de ne pas décrocher dans les virages. Nos chasseurs de scoop pensent que Denza cherche à battre un record sur le circuit du Nürburgring et avec plus de 2 000 ch ce devrait être possible. On voit également que cette auto dispose d’une majorité d’éléments en fibre de carbone, puisque le toit tout entier est réalisé dans ce matériau, la structure pourrait être composée également de ce matériau. Cette auto devrait être produite en série très limitée et réservée à une clientèle triée sur le volet.