Le Denza Bao 5 est peut-être beau comme un Range Rover, mais il coûte hélas aussi cher

En plus de sa gamme BYD, le groupe chinois continue de déployer sa nouvelle division premium Denza. Cette dernière a déjà lancé la Z9 GT, une grosse limousine électrique, en plus d’un van de luxe. Elle ouvre cette fois les commandes de deux autres modèles, dont l’un possède sans doute le plus gros potentiel sur notre marché.

Ce modèle, c’est le Bao 5 : un gros SUV de 4,91 mètres de long, taillé comme un Land Rover Defender avec une silhouette très carrée. Doté d’un intérieur luxueux, il possède une motorisation hybride rechargeable très puissante. La puissance maximale totale atteint en effet 544 chevaux pour un couple de 760 Nm, même si le moteur thermique (1,5 litre 4 cylindres) se contente de 150 chevaux et 240 Nm. Lorsque la batterie de 31,8 kWh (autonomie électrique maximale WLTP de 90 kilomètres) sera déchargée, il deviendra donc impossible de garder les performances maximales (0 à 100 km/h en 4,8 secondes).

Le prix d’un Land Rover Defender

Alors, combien pour ce Bao 5 ? 75 630€ en finition Elegance déjà très bien équipée, ou 85 720€ pour la finition Ultimate ajoutant encore plus d’équipement et surtout la suspension DiSus-P ultra-sophistiquée.

A titre de comparaison, un Land Rover Defender démarre à 78 600€ en diesel D250 (accablée par le malus français), ou à 83 000€ en version hybride rechargeable P300e de 300 chevaux. Le Chinois possède bien l’avantage en puissance et en rapport prix-équipement, mais il coûte déjà très cher et il souffrira aussi du malus masse avec ses 2 940 kg : comptez 32 480€ d’écotaxe au minimum !

La Denza Z à partir de 156 300€

Quant à la super-sportive électrique Denza Z, elle démarre à 156 300€. C’est à la fois beaucoup pour une voiture électrique chinoise, et peu quand on sait qu’elle développe 1 604 chevaux et peut abattre le 0 à 100 km/h en à peine plus de deux secondes. Sa version cabriolet demande au minimum 173 300€ et sa déclinaison Racing, à 189 600€.