C’est le moment où les constructeurs chinois veulent vendre des voitures aussi chères que les marques de luxe européennes

L’industrie automobile chinoise n’a évidemment plus rien à voir avec celle du début des années 2000. Alors qu’on la moquait il y a encore dix ans, elle réussit désormais à séduire les clients européens avec des produits à la qualité perçue jugée comme flatteuse et surtout, aux équipements et technologies financièrement imbattables à leur prix. Dans la gamme des autos compactes et familiales vendues entre 20 000 et 40 000€, les marques comme Byd, Chery, Jaecoo ou MG réussissent un véritable carnage sur notre marché grâce à des véhicules électrifiés nettement moins chers que leurs concurrents européens, japonais, coréens ou américains.

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Peuvent-elles réussir sur le segment des voitures plus haut de gamme ? Des enseignes comme Polestar, Zeekr, Denza ou encore XPeng le pensent : elles proposent des modèles plus ou moins luxueux (grands SUV, limousines) dont la facture dépasse parfois les 100 000€ (115 000€ par exemple pour la récente Denza Z9 GT). Mais comme les Chinoises des segments inférieurs, ces gros modèles restent moins chers que les concurrents directs des marques premium « institutionnelles ». Le prix demeure ainsi un argument d’achat, même sur le haut de gamme chinois.

Et maintenant, l’ultra-luxe chinois arrive

Les marques comme Yangwang, elles, espèrent passer à un autre niveau : celui où l’excellence technologique et la qualité suffisent à vendre, sans nécessiter de jouer sur des prix plus bas que la concurrence établie. Après la supercar U9 Xtreme proposée à près de trois millions d’euros en série ultra-limitée pour chasser sur le terrain des meilleures marques de sport (Bugatti en tête), l’enseigne la plus élitiste du groupe BYD vient de dévoiler l’Altior.

Ce n’est pas la première limousine chinoise, loin de là : les Nio ET9 (5,33 mètres), Maextro S800 (5,48 mètres) et autres Hongqi Guoya (5,35 mètres) existent déjà en Chine pour ceux qui recherchent une grosse berline ultra-luxueuse à des prix très compétitifs. Dans l’Empire du Milieu, l’énorme Hongqi Guoli de 5,98 mètres de long conçue pour les hauts dignitaires du régime coûte même plus d’un million d’euros, soit l’équivalent des variantes les plus élitistes des Rolls-Royce et Maybach françaises.

Mais avec l’Altior, c’est la première fois qu’un constructeur automobile chinois s’attaque à l’exportation aux marques les plus prestigieuses du monde à tarif équivalent : il se dit que cette grosse berline de 5,6 mètres de long, propulsée par quatre moteurs électriques (un pour chaque roue) coûtera plus ou moins 300 000€ soit le prix d’une Rolls-Royce Ghost (275 000€ avant les taxes).

« On veut convaincre les clients grâce à l’excellence technologique de nos voitures et non pas grâce au prix », nous affirmait la vice-présidente de BYD Stella Li il y a quelques jours. Avec ses finitions luxuriantes, ses matériaux nobles et ses détails puisés dans la tradition chinoise, la Yangwang Altior espère ainsi convaincre grâce à ses qualités objectives sans l’aide d’un prix avantageux.

Le défi paraît énorme sur un segment où l’image de marque compte encore plus qu’ailleurs, face à des références légendaires comme Rolls-Royce et Bentley. D’autant plus que l’Altior s’inspire tout de même largement du design de ces références, même si les communicants de Yangwang ne mettent évidemment pas du tout l’accent là-dessus. A la question embarrassante « à quel point vous-êtes-vous inspiré de la Rolls-Royce Ghost ? » posée par un journaliste anglais lors de la présentation officielle à Abu Dhabi, les patrons de BYD n’ont même pas répondu. « L’Altior associe la richesse de la culture chinoise à notre ambition de créer une expérience exceptionnelle pour ceux qui découvriront ce modèle. Nos ingénieurs, designers et artisans ont uni leurs savoir-faire pour donner à cet héritage une expression contemporaine, à travers le design, les finitions et la technologie. Le résultat est un véhicule dont chaque détail reflète le luxe et dont la puissance constitue l’essence même. L’Altior incarne notre vision de l’avenir du luxe chinois », préfèrent-ils souligner.

Pour l’instant, aucune marque chinoise ne parvient à atteindre des volumes de vente significatifs à l’exportation avec des véhicules de plus de 100 000€. Chez BYD, Denza espère émerger avec des modèles électriques censés piquer des clients de Porsche ou des Mercedes les plus haut de gamme. Pour Yangwang, la marche sera encore plus haute…