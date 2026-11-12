L'Allemagne complètement dépassée par le succès de sa prime aux voitures électriques

La E-Auto-Förderung a fait son retour en Allemagne le 19 janvier 2026. Elle prévoit entre 3 000 et 6 000 € de subvention pour chaque achat de véhicules électriques. Et depuis, plus de 430 millions d’euros sont déjà partis auprès des citoyens allemands pour financer leur nouvelle voiture. Un succès tel que le budget prévu à l’origine pour cette année, pourrait être dépassé d'ici à la fin décembre selon le gouvernement.

Ainsi, un document du budget Allemand, révélé par nos confrères des Échos, prévoirait de doubler les fonds alloués à cette prime prévus pour l’année prochaine. C’est-à-dire de passer de 803 millions d’euros, comme l’indiquaient les premières prévisions, à 1,72 milliard d’euros de subventions distribuable par l’office fédéral en charge de la prime (le BAFA), pour 2027.

Les objectifs de 2029 déjà atteints

Avec le coup d’éclat de cette prime, les véhicules électriques à batterie ont représenté 37 % des nouvelles immatriculations allemandes au mois d’octobre 2026, soit un peu plus de 94 000 nouveaux véhicules. Une hausse donc, de près de 80 % des immatriculations électriques par rapport au même mois en 2025.

Or, et c’est là qu’intervient l’un des problèmes de ce succès, les 37 % étaient l’objectif à atteindre en 2029. Le programme ne prévoyait donc que 2,7 milliards d’euros de subvention au total entre 2026 et 2029. Un montant qui pourrait finalement se retrouver épuisé dès la fin de l’année prochaine. Ce qui fait redouter un arrêt brutal du programme pour les consommateurs, comme cela avait déjà été le cas fin 2023.

Des difficultés aussi chez les constructeurs

Pour Volkswagen, les commandes de voitures électriques en Europe ont bondi pour atteindre les 40 % de la production. Là aussi un objectif de 2029 atteint en avance pour la marque Allemande. Une actualisation de ses prévisions doit être élaborée avant le prochain bilan d’activité de la marque en mars 2027.

Cependant, cette nouvelle est loin d’être bonne pour le constructeur : « La hausse de notre part de véhicules électriques à batterie est beaucoup plus rapide que la baisse des coûts » indiquait le directeur financier de Volkswagen, Arno Antlitz, à nos confrères des Échos. Une différence donc qui accentue les problèmes financiers déjà connus de la marque. Cette dernière travaille en effet depuis fin 2024 sur la suppression progressive de 100 000 postes.

Les marques étrangères en profitent

Pour les constructeurs chinois, et notamment BYD, cette prime reste cependant une aubaine, puisqu’elle ne pose aucune limitation sur l’origine de la marque qui peut être achetée par le consommateur.

Ainsi, 5 % de voitures électriques BYD ont pu faire leur entrée sur le marché de l’automobile allemand entre janvier et octobre 2026. Une augmentation des ventes de BYD de 216 % sur le marché Allemand. La marque chinoise vend même désormais plus que Citroën chez nos voisins. La marque américaine Tesla profite également d’une dynamique similaire.

Face à cette facilitation du marché aux marques étrangères, le ministère de l’Environnement, à la tête du programme, se réserve la possibilité d’en changer les règles d’attribution. Mais pour l’instant aucune modification n’a été annoncée.