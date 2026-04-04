En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. Quatorze ans après le lancement de la New Beetle, Volkswagen retente la commercialisation du revival de la célèbre Coccinelle des années 40. Le but, faire oublier le succès en demi-teinte de l’opus 1, né en 1998. Et, certes, cette seconde génération affiche une plus proche ressemblance par rapport au modèle d’antan. Si à la base, elle se prénomme tout simplement Beetle, en France, elle devient Coccinelle. Construite sur la plateforme de la Golf 6, elle gagne 14 cm en longueur par rapport à sa devancière, soit 4,28 m. De même, l’empattement passe de 2,52 m à 2,54 m. Ainsi, la Coccinelle s’avère un peu plus accueillante, y compris à l’arrière, avec un espace aux genoux et aux épaules plus important.

Cet accroissement général des dimensions profite également au volume de coffre qui atteint 310 litres (209 pour l’ancienne). Côté mécanique, on retrouve sous le capot des blocs essence et diesels piochés dans la banque moteurs du groupe VW. Pour ce qui est de la transmission, au choix une boîte mécanique à six rapports ou une boîte auto DSG 6 et DSG 7 selon les motorisations.

Point de vue finitions, deux niveaux au lancement : Vintage et Sport. En mars 2013, la gamme s’enrichit d’une version cabriolet animée par les mêmes moteurs essence et diesels. En juillet 2016, elle bénéficie d’un très léger restylage. Ainsi, les changements se situent uniquement au niveau du bouclier avant plus agressif, qui se pare d’ouïes d’aération plus généreuses. S’ajoutent également un cerclage chromé autour des clignotants, et des feux arrière à LED. Au chapitre fiabilité, la Coccinelle s’est montrée plutôt capricieuse à ses débuts et jusqu’en 2013, surtout en diesel. Quant à l’offre en occasion, sans être très fournie, elle permet cependant aux amateurs de trouver le modèle convoité, sachant qu’il y a trois fois plus d’essence que de diesel.

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.6 TDI : 105 ch

2.0 TDI : 110 ch, 140 ch et 150 ch

En essence

1.2 TSI : 105 ch

1.4 TSI : 150 ch et 160 ch

2.0 TSI : 200 ch, 210 ch et 220 ch

LA Volkswagen Coccinelle A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Un bilan globalement satisfaisant malgré quelques propriétaires qui évoquent la présence à bord de plastiques rigides à l’origine de bruits parasites et de vibrations au roulage.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Hormis quelques usures prématurées de l’embrayage, l’ensemble des pièces (plaquettes, disques suspension…) se montre assez endurant.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pas de surprise, à l’instar des autres modèles de la gamme, la Coccinelle, n’échappe pas au coût élevé des pièces de rechange, en vigueur chez Volkswagen.

Est-elle chère à entretenir ?

Pour l’entretien courant (vidanges, filtres…) ça peut passer, la note grimpe vite pour des interventions plus conséquentes (embrayage, suspension, freins…).