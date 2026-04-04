Une Volkswagen Coccinelle d'occasion ? Sympa ! Mais attention à la fiabilité
Dates clés
- Novembre 2011 : lancement de la Coccinelle
- Mars 2013 : lancement du cabriolet
- Juillet 2016 : restylage (bouclier, habitacle)
- Décembre 2018 : arrêt de fabrication
En bref
FICHE FIABILITE EXPRESS. Quatorze ans après le lancement de la New Beetle, Volkswagen retente la commercialisation du revival de la célèbre Coccinelle des années 40. Le but, faire oublier le succès en demi-teinte de l’opus 1, né en 1998. Et, certes, cette seconde génération affiche une plus proche ressemblance par rapport au modèle d’antan. Si à la base, elle se prénomme tout simplement Beetle, en France, elle devient Coccinelle. Construite sur la plateforme de la Golf 6, elle gagne 14 cm en longueur par rapport à sa devancière, soit 4,28 m. De même, l’empattement passe de 2,52 m à 2,54 m. Ainsi, la Coccinelle s’avère un peu plus accueillante, y compris à l’arrière, avec un espace aux genoux et aux épaules plus important.
Cet accroissement général des dimensions profite également au volume de coffre qui atteint 310 litres (209 pour l’ancienne). Côté mécanique, on retrouve sous le capot des blocs essence et diesels piochés dans la banque moteurs du groupe VW. Pour ce qui est de la transmission, au choix une boîte mécanique à six rapports ou une boîte auto DSG 6 et DSG 7 selon les motorisations.
Point de vue finitions, deux niveaux au lancement : Vintage et Sport. En mars 2013, la gamme s’enrichit d’une version cabriolet animée par les mêmes moteurs essence et diesels. En juillet 2016, elle bénéficie d’un très léger restylage. Ainsi, les changements se situent uniquement au niveau du bouclier avant plus agressif, qui se pare d’ouïes d’aération plus généreuses. S’ajoutent également un cerclage chromé autour des clignotants, et des feux arrière à LED. Au chapitre fiabilité, la Coccinelle s’est montrée plutôt capricieuse à ses débuts et jusqu’en 2013, surtout en diesel. Quant à l’offre en occasion, sans être très fournie, elle permet cependant aux amateurs de trouver le modèle convoité, sachant qu’il y a trois fois plus d’essence que de diesel.
SOUS LE CAPOT
En diesel
1.6 TDI : 105 ch
2.0 TDI : 110 ch, 140 ch et 150 ch
En essence
1.2 TSI : 105 ch
1.4 TSI : 150 ch et 160 ch
2.0 TSI : 200 ch, 210 ch et 220 ch
LA Volkswagen Coccinelle A LA LOUPE
Comment vieillit-elle ?
Un bilan globalement satisfaisant malgré quelques propriétaires qui évoquent la présence à bord de plastiques rigides à l’origine de bruits parasites et de vibrations au roulage.
Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?
Hormis quelques usures prématurées de l’embrayage, l’ensemble des pièces (plaquettes, disques suspension…) se montre assez endurant.
Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?
Pas de surprise, à l’instar des autres modèles de la gamme, la Coccinelle, n’échappe pas au coût élevé des pièces de rechange, en vigueur chez Volkswagen.
Est-elle chère à entretenir ?
Pour l’entretien courant (vidanges, filtres…) ça peut passer, la note grimpe vite pour des interventions plus conséquentes (embrayage, suspension, freins…).
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UNE COCCINELLE D’OCCASION ?
En diesel
Comptez un tarif de départ de 15 000 € pour une 1.6 TDI 105 ch âgée d’une dizaine d’années et ayant parcouru moins de 120 000 km.
Comptez environ 16 000 € - 17 000 € pour une version 2.0 TDI 110 ch âgée d’une dizaine d’années et affichant moins de 120 000 km au compteur.
En essence
Le ticket d’entrée tourne autour de 10 000 €/11 000 € pour une 1.2 TSI 105 ch âgée de 10/12 ans et ayant parcouru moins de 120 000 km.
Pour une 1.4 TSI 150 ch âgée d’une dizaine d’années et ayant moins de 100 000 km au compteur la mise de départ est de 16 000 €/17 000 €.
Pour un cabriolet 1.2 TSI 105 ch, l’enveloppe démarre à 13 000 € - 14 000 €. À ce tarif, un modèle âgé de 10-11 ans et de moins de 100 000 km.
Fiabilité
Description :
Chaîne de distribution
Sur les toutes premières Coccinelles (2011-2012) la chaîne de distribution des blocs essence 1.2 TSI et 1.4 TSI était fragile. Des claquements au ralenti et à l’accélération en sont les premiers signes. À surveiller car un risque de casse moteur n’est pas impossible. Ensuite, les moteurs sont passés à une courroie, plus fiable.
Pompe à eau
Des soucis d’étanchéité ont affecté certains moteurs essence des années 2011 et 2012.
Turbo
Sur les 2.0 TDI 140 ch, les ailettes à géométrie variable s’encrassent et grippent, rendant le turbo inopérant avec à la clé, des pertes de puissance.
Injecteurs
Sur les versions diesels, on relate quelques cas de grippages, à l’origine d’à-coups moteur et de pertes de puissance.
Boîte auto DSG 7
On note quelques cas d’usures prématurées du double embrayage.
Boîte auto DSG 6
Plusieurs incidents de Mecatronic (calculateur électronique) sont à l’origine de bruits et de claquements au roulage.
Vanne EGR et FAP
Sur l’ensemble des blocs diesel, ils s’encrassent et génèrent des à-coups et des pertes de puissance. Des incidents fréquents si le véhicule effectue des petits parcours.
Volant moteur
Sur le 2.0 TDI 140 ch il est bruyant (claquements) et peut entraîner une usure prématurée de l’embrayage.
Climatisation
Des avaries de compresseur sont à l’origine de l’absence de froid.
Lève-vitres électriques
Rares cas de dysfonctionnements (montées et descentes capricieuses).
Faisceau électrique
Des propriétaires font état d’un remplacement partiel en raison du dysfonctionnement de certains équipements dont l’éclairage.
Serrure de coffre
Elle est capricieuse. Des possesseurs se plaignent d’avoir des difficultés à ouvrir le coffre.
Rappel de rectification en concession :
- Janvier 2025 : sur l’ensemble des Coccinelle produites du lancement et jusqu’à la fin de fabrication (2011-2018), le propulseur d’airbag avant conducteur (Takata) peut se détériorer en raison de fortes variations d’humidité et de température. En cas de collision et de déploiement du coussin gonflable, des fragments provenant du boîtier peuvent se détacher et blesser les occupants.
- Août 2019 : sur une série de Coccinelle 1.2 TSI fabriquées entre 2013 et 2016, un défaut au niveau du variateur de calage de l’arbre à cames peut générer une fuite d’huile importante. Il faut le remplacer.
- Octobre 2016 : 1.8 et 2.0 TFSI, fabriquées entre le 31 octobre 2015 et le 1er décembre 2015, un défaut d’étanchéité au niveau du circuit de carburant peut provoquer une fuite et un risque d’incendie.
- Décembre 2014 : sur une série de Coccinelle, les bras de suspension arrière doivent être vérifiés en raison d’une faiblesse lors de leur fabrication en usine. Un risque de déformation importante n’est pas impossible en cas de choc.
LE BILAN
Si les Fiat 500 et Mini poursuivent encore aujourd’hui leur carrière, avec toujours autant de succès, ce n’est pas le cas de la Coccinelle, qui elle, n’aura vécu que sept ans. Faut-il pour autant la bouder en occasion ? Pas vraiment, et pour deux bonnes raisons : du choix en motorisations, surtout en essence et des tarifs très abordables. En revanche, il faudra faire preuve d’une grande vigilance sur le plan fiabilité car malheureusement, elle a connu une carrière plutôt chaotique, en particulier les années 2011 à 2013. Sans oublier l’importante campagne de rappels concernant les airbags Takata. Factures et carnet d’entretien seront alors vos meilleurs alliés à l’heure de l’achat…
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