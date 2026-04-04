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Volkswagen Coccinelle

Fiche fiabilité

Une Volkswagen Coccinelle d'occasion ? Sympa ! Mais attention à la fiabilité

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Roberto Bencivenga

16  
Une Volkswagen Coccinelle d'occasion ? Sympa ! Mais attention à la fiabilité

Dates clés

  • Novembre 2011 : lancement de la Coccinelle
  • Mars 2013 : lancement du cabriolet
  • Juillet 2016 : restylage (bouclier, habitacle)
  • Décembre 2018 : arrêt de fabrication
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En bref

FICHE FIABILITE EXPRESS. Quatorze ans après le lancement de la New Beetle, Volkswagen retente la commercialisation du revival de la célèbre Coccinelle des années 40. Le but, faire oublier le succès en demi-teinte de l’opus 1, né en 1998. Et, certes, cette seconde génération affiche une plus proche ressemblance par rapport au modèle d’antan. Si à la base, elle se prénomme tout simplement Beetle, en France, elle devient Coccinelle. Construite sur la plateforme de la Golf 6, elle gagne 14 cm en longueur par rapport à sa devancière, soit 4,28 m. De même, l’empattement passe de 2,52 m à 2,54 m. Ainsi, la Coccinelle s’avère un peu plus accueillante, y compris à l’arrière, avec un espace aux genoux et aux épaules plus important.

Cet accroissement général des dimensions profite également au volume de coffre qui atteint 310 litres (209 pour l’ancienne). Côté mécanique, on retrouve sous le capot des blocs essence et diesels piochés dans la banque moteurs du groupe VW. Pour ce qui est de la transmission, au choix une boîte mécanique à six rapports ou une boîte auto DSG 6 et DSG 7 selon les motorisations.

Point de vue finitions, deux niveaux au lancement : Vintage et Sport. En mars 2013, la gamme s’enrichit d’une version cabriolet animée par les mêmes moteurs essence et diesels. En juillet 2016, elle bénéficie d’un très léger restylage. Ainsi, les changements se situent uniquement au niveau du bouclier avant plus agressif, qui se pare d’ouïes d’aération plus généreuses. S’ajoutent également un cerclage chromé autour des clignotants, et des feux arrière à LED. Au chapitre fiabilité, la Coccinelle s’est montrée plutôt capricieuse à ses débuts et jusqu’en 2013, surtout en diesel. Quant à l’offre en occasion, sans être très fournie, elle permet cependant aux amateurs de trouver le modèle convoité, sachant qu’il y a trois fois plus d’essence que de diesel.

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.6 TDI : 105 ch

2.0 TDI : 110 ch, 140 ch et 150 ch

En essence

1.2 TSI : 105 ch

1.4 TSI : 150 ch et 160 ch

2.0 TSI : 200 ch, 210 ch et 220 ch

 

LA Volkswagen Coccinelle A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Un bilan globalement satisfaisant malgré quelques propriétaires qui évoquent la présence à bord de plastiques rigides à l’origine de bruits parasites et de vibrations au roulage.

Les pièces d’usure sont-elles endurantes ?

Hormis quelques usures prématurées de l’embrayage, l’ensemble des pièces (plaquettes, disques suspension…) se montre assez endurant.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pas de surprise, à l’instar des autres modèles de la gamme, la Coccinelle, n’échappe pas au coût élevé des pièces de rechange, en vigueur chez Volkswagen.

Est-elle chère à entretenir ?

Pour l’entretien courant (vidanges, filtres…) ça peut passer, la note grimpe vite pour des interventions plus conséquentes (embrayage, suspension, freins…).

Budget

Achat / Cote :

COMBIEN POUR UNE COCCINELLE D’OCCASION ?

En diesel

Comptez un tarif de départ de 15 000 € pour une 1.6 TDI 105 ch âgée d’une dizaine d’années et ayant parcouru moins de 120 000 km.

Comptez environ 16 000 € - 17 000 € pour une version 2.0 TDI 110 ch âgée d’une dizaine d’années et affichant moins de 120 000 km au compteur.

En essence

Le ticket d’entrée tourne autour de 10 000 €/11 000 € pour une 1.2 TSI 105 ch âgée de 10/12 ans et ayant parcouru moins de 120 000 km.

Pour une 1.4 TSI 150 ch âgée d’une dizaine d’années et ayant moins de 100 000 km au compteur la mise de départ est de 16 000 €/17 000 €.

Pour un cabriolet 1.2 TSI 105 ch, l’enveloppe démarre à 13 000 € - 14 000 €. À ce tarif, un modèle âgé de 10-11 ans et de moins de 100 000 km.

 

Fiabilité

Description :

Chaîne de distribution

Sur les toutes premières Coccinelles (2011-2012) la chaîne de distribution des blocs essence 1.2 TSI et 1.4 TSI était fragile. Des claquements au ralenti et à l’accélération en sont les premiers signes. À surveiller car un risque de casse moteur n’est pas impossible. Ensuite, les moteurs sont passés à une courroie, plus fiable.

Pompe à eau

Des soucis d’étanchéité ont affecté certains moteurs essence des années 2011 et 2012.

Turbo

Sur les 2.0 TDI 140 ch, les ailettes à géométrie variable s’encrassent et grippent, rendant le turbo inopérant avec à la clé, des pertes de puissance.

Injecteurs

Sur les versions diesels, on relate quelques cas de grippages, à l’origine d’à-coups moteur et de pertes de puissance.

Boîte auto DSG 7

On note quelques cas d’usures prématurées du double embrayage.

Boîte auto DSG 6

Plusieurs incidents de Mecatronic (calculateur électronique) sont à l’origine de bruits et de claquements au roulage.

Vanne EGR et FAP

Sur l’ensemble des blocs diesel, ils s’encrassent et génèrent des à-coups et des pertes de puissance. Des incidents fréquents si le véhicule effectue des petits parcours.

Volant moteur

Sur le 2.0 TDI 140 ch il est bruyant (claquements) et peut entraîner une usure prématurée de l’embrayage.

Climatisation

Des avaries de compresseur sont à l’origine de l’absence de froid.

Lève-vitres électriques

Rares cas de dysfonctionnements (montées et descentes capricieuses).

Faisceau électrique

Des propriétaires font état d’un remplacement partiel en raison du dysfonctionnement de certains équipements dont l’éclairage.

Serrure de coffre

Elle est capricieuse. Des possesseurs se plaignent d’avoir des difficultés à ouvrir le coffre.

 

Rappel de rectification en concession :

  • Janvier 2025 : sur l’ensemble des Coccinelle produites du lancement et jusqu’à la fin de fabrication (2011-2018), le propulseur d’airbag avant conducteur (Takata) peut se détériorer en raison de fortes variations d’humidité et de température. En cas de collision et de déploiement du coussin gonflable, des fragments provenant du boîtier peuvent se détacher et blesser les occupants.
  • Août 2019 : sur une série de Coccinelle 1.2 TSI fabriquées entre 2013 et 2016, un défaut au niveau du variateur de calage de l’arbre à cames peut générer une fuite d’huile importante. Il faut le remplacer.
  • Octobre 2016 : 1.8 et 2.0 TFSI, fabriquées entre le 31 octobre 2015 et le 1er décembre 2015, un défaut d’étanchéité au niveau du circuit de carburant peut provoquer une fuite et un risque d’incendie.
  • Décembre 2014 : sur une série de Coccinelle, les bras de suspension arrière doivent être vérifiés en raison d’une faiblesse lors de leur fabrication en usine. Un risque de déformation importante n’est pas impossible en cas de choc.

 

LE BILAN

Si les Fiat 500 et Mini poursuivent encore aujourd’hui leur carrière, avec toujours autant de succès, ce n’est pas le cas de la Coccinelle, qui elle, n’aura vécu que sept ans. Faut-il pour autant la bouder en occasion ? Pas vraiment, et pour deux bonnes raisons : du choix en motorisations, surtout en essence et des tarifs très abordables. En revanche, il faudra faire preuve d’une grande vigilance sur le plan fiabilité car malheureusement, elle a connu une carrière plutôt chaotique, en particulier les années 2011 à 2013. Sans oublier l’importante campagne de rappels concernant les airbags Takata. Factures et carnet d’entretien seront alors vos meilleurs alliés à l’heure de l’achat…

 

 

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Avis Volkswagen Coccinelle

18,2 /20

Coccinelle 2.0 TSI 200 SPORT DSG6 (2012)

Par david LANGE le 28/03/2021

Comme Astérix, je suis tombé dedans étant jeune … ma Mère roulait déjà en Coccinelle 1200 de couleur mandarine et de millésime 1971.Une fois le permis en poche, mon 1er véhicule fût une 1302 LS de 1971 et 2 ans après, une 1303 LS Cabriolet de 1973 qui reste un souvenir MAGNIFIQUE !En véritable FAN, je remet le couvert en 2014 avec une Cox neuve configurée en concession VW sur un modèle 1.6L TDI 105Ch VINTAGE DSG7 de couleur noire avec options Toit ouvrant panoramique et sonorisation Fender de 400 watts !!En 2016, je passe en version toutes options 2.0L TSI 200Ch SPORT DSG6 de couleur rouge Tornado.Nouveau projet vers une Cox 2.0L TSI 220Ch SPORT DSG6 R-line Edition.Vous l'avez bien compris, j'aime et je roulerai toujours en Coccinelle ........ ∞

17,4 /20

Coccinelle 2.0 TDI 140 VINTAGE (2013)

Par §ced828VI le 23/07/2020

J'adore cette voiture moteur 140 ch extrêmement bien rempli de couple (320 nm) reprend sans rechigner sur n'importe quel rapport, le confort est ferme mais pas dur, sur ma version vintage il y a des jantes spécifiques, entièrement alus et sièges chauffants, elle est de couleur Blanc pur, je ne suis pas très voiture blanche, mais la cox cela lui va a ravir !! Avec ma compagne nous venons juste de l'acheter, a un concessionnaire, nous avons le suivi complet sur le carnet d'entretien,toujours fait chez VW, nous espérons la garder encore longtemps, franchement le rapport plaisir de conduite/ prix est devenue très intéressant, c'est aussi le moyen de rouler un peu en dehors du classique mais mythique Golf , tout en en ayant la mécanique et le châssis ,le tout déguisé en coccinelle tout aussi mythique.Un fabuleux mélange de deux voitures mythique de chez VW . Je recommande fortement pour les amoureux de la forme arrondie au beau derrière et aux yeux ronds qui ne sont sans rappeler ceux des célébrissime Porsche 911, sans en entamer bien sur la moindre comparaison mécanique bien sur.

16,2 /20

Coccinelle (2) 1.4 TSI 150 DUNE DSG7 (2018)

Par Alain 91 le 04/07/2020

Nous avons acheté cette exemplaire de mi 2018, version cabriolet couleur sandstorm, dans un état parfait avec peu de km. Beaucoup d’options (sono Fender, jantes couleur carrosserie, boite DSG7, sortie échappements chromée, phares xenon, etc ...). Esthétiquement superbe, confortable, silencieuse, sono très puissante et de qualité, moteur silencieux, boite séquentielle très douce en mode D qui se fait oublier et colle parfaitement à l’esprit de ce cabriolet. C’est un vrai plaisir que de rouler décapoté sur les jolies petites routes de notre France. Le moteur est suffisamment puissant pour rouler sans trainer même dans les fortes montées d’autoroutes. La finition est d’un niveau que je juge bon, VW Mexique a beaucoup progressé.Au chapitre des reproches je trouve la motricité du train avant limite, en mode S les roues patinent sur les premiers rapports même sur le sec malgré des pneus 235/45, j’espère que le changement de la monte d’origine de piètre qualité coréenne par des Michelin PSS réglera en partie ce défaut en mode ‘énervé’. La consommation de moteur 1.4 FSI 150 devient importante lorsqu'on le sollicite (bien au dessus de 7 litres). Le coffre est également petit (en plus il y a le caisson de basse Fender qui prend un peu de place) avec un accès limité mais c’est souvent le cas des cabriolets.

9,4 /20

Coccinelle 1.6 TDI 105 (2013)

Par §fff816hN le 01/07/2020

Je possède une coccinelle de 2013 cabriolet. véhicule agréable à la conduite si ce n'est que VW a décidé de coller à ce tdi 105 une boite 5 vitesses, les reprises sont molles. des bruits parasites moteurs et intérieurs. en terme de fiabilité, une catastrophe :- faisceau antibrouillard à changer il y a 2 ans (prise en charge vw très partielle )- faisceau antibrouillard à changer à nouveau (dernier contrôle technique) : comment est ce possible. la concession ne retrouve plus la première facture et moi non plus...donc pour l'instant je consacre mon argent aux autres pannes- neyman complet à 65 000 km- serrure de coffre arrière- un roulement de roue arrière (à70 000 km)- et le ponpon : moteur de capote et crémaillère gauche pour un devis de 1420 euros (pris en charge à 70 % suuf le diagnostic à 90 euros : celà fait cher pour brancher un cable usb à la voiture)passez votre chemin, vw n'est pas fiable du tout...publicité mensongère à la TV.je roule aussi en 207 hdi 70 de 2007 et c'est une perfection de fiabilité et aussi en crv de 2009 2.2 cdti : 205 000 km et même pas changer une ampoule électrique. je conseille à vw d'acheter une voiture japonaise et de s'inspirer de leur conception.

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