Volkswagen pense que la Coccinelle est devenue ringarde

La Fiat 500 se vend toujours bien dans sa version thermique et sa nouvelle déclinaison électrique a elle aussi trouvé sa place dans les quartiers huppés des centres-villes. Même remarque pour la Mini qui vient de passer à une toute nouvelle génération de modèle, toujours très appréciée sur notre marché. Et la Volkswagen Coccinelle, dans tout ça ? Disparue depuis 2019, sans projet de retour.

Le succès de l’ID.Buzz électrique évoquant les traits du vieux Combi pourrait-il encourager le constructeur allemand à relancer sa légendaire petite auto ? D’après le patron de la marque Thomas Schaefer qui s’est confié sur le sujet dans les colonnes d’Autocar, la réponse est clairement non. « Faire revenir la Coccinelle n’aurait aucun sens car la nostalgie est une impasse », affirme-t-il auprès des journalistes anglais. « Certains de nos véhicules ont eu leur heure de gloire et le moment est venu de passer à autre chose », continue-t-il.

Et pourquoi pas une Coccinelle électrique ?

On le sait, Volkswagen prépare une citadine électrique dont le prix de base doit se situer aux alentours des 25 000€. La compacte ID.3 sera prochainement rejointe par d’autres modèles à zéro émissions mais pour l’instant, il n’y a aucun plan de faire revenir la Coccinelle d’après Thomas Schaefer. L’enseigne de Wolfsburg veut se concentrer sur les modèles les plus porteurs et elle estime que la Coccinelle n’en ferait pas partie. N’espérez pas non plus revoir un Scirocco de sitôt : Thomas Schaefer a également écarté la possibilité de faire revenir le coupé qui faisait le bonheur de certains amateurs de tuning.