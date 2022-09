Inquiétudes en Allemagne sur la voiture électrique

Comme la France, l'Allemagne offre actuellement un système de bonus écologique très attractif pour les voitures électriques neuves. Outre-Rhin, les véhicules électriques vendus moins de moins de 40 000€ bénéficient en effet d'un bonus de 6 000€. Et même si votre véhicule neuf coûte jusqu'à 65 000€, vous aurez droit là-bas à un bonus de 5 000€. Mais alors que le marché automobile compte de plus en plus de voitures électriques dans le pays, le ministère de l'économie allemande a décidé de réduire le montant de ce bonus : dès 2023, il tombera à 4 500€ pour les voitures électriques neuves de moins de 40 000€ et à 3 000€ pour les voitures neuves dont la valeur est comprise entre 40 000 et 65 000€. Celles coûtant plus de 65 000€ n'auront plus du tout de bonus.

Or, les Allemands font comme nous face à une hausse vertigineuse du coût de l'énergie de gros. Si en France les Superchargeurs de Tesla viennent par exemple d'augmenter leurs tarifs de plus de 30% dans certaines stations, nos voisins composent eux aussi avec une augmentation de leurs dépenses électriques. Fin 2021, le kWh de l'électricité domestique en Allemagne coûtait 32 centimes d'euro. Mais d'après l'association allemande des industries de l'énergie et de l'eau, ce prix de l'électricité a déjà dépassé les 37 centimes du kWh en moyenne pour les ménages, bien avant les répercussions des hausses spectaculaires du prix de l'électricité de gros. Interrogés par les journalistes de Handelsblatt, les experts du CAR (Center of Automotive Research) tablent sur un prix du kWh qui pourrait monter à environ 50 centimes pour les ménages allemands. De quoi annuler en théorie totalement l'avantage de coût d'utilisation des voitures électriques par rapport aux véhicules thermiques, et même inverser la balance si l'on prend en compte les coûts supérieurs de la charge rapide.

Les Allemands continueront-ils d'acheter des voitures électriques ?

Avec la combinaison de la baisse des aides à l'achat (qui se réduiront à nouveau en 2024) et de la hausse du prix de l'électricité, les Allemands seront-ils tentés de se détourner de la voiture électrique ? Sur le premier semestre 2022, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 25% dans le pays par rapport à l'année dernière. Mais certains experts craignent que ces nouvelles données ne coupent la voiture électrique dans son élan. Certes, les automobilistes n'auront de toute façon plus le choix d'ici l'année 2035...