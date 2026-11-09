Dans les deux cas, ces citadines ne sont pas bon marché, mais leur fabrication européenne, en Espagne pour l'ID.Polo et en France pour la R5, leur octroie un coup de pouce CEE bienvenu. Sur le papier, la Polo de ce match en finition Style Exclusive s’affiche à un prix très élevé. Comptez 39 990 €.

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Une fois le coup de pouce et la remise systématique de Volkswagen (la stratégie commerciale de Volkswagen repose sur une harmonisation tarifaire européenne, charge à chaque pays de pratiquer ses remises ; en France, elle est de 3 000 € tout le temps), le prix tombe à 33 490 €. Affichée à 35 490 €, la R5 E-Tech Iconic Five voit son prix tomber à 33 320 €, une fois l’aide minimale de 3 620 € déduite. Ces prix peuvent encore descendre plus bas en fonction de vos revenus.

Budget Renault 5 E-Tech Autonomie confort Iconic 5 Volkswagen ID.Polo Style Exclusive 52 kWh Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 11,2 /20 12 /20 Explication des critères de notation

Hors remises et hors aides, des tarifs très élevés

La Volkswagen ID.Polo mesure 13 cm de plus que la R5. Comptez 4,05 m de long, contre 3,92 m pour la Française. C’est sur ce point précis que se joue le match car, charge à vous de savoir si vous souhaitez privilégier la maniabilité et un faible encombrement au sol ou un espace à bord XXL.

Volumes à bord : le tournant du match

Sans surprise, c’est l’Allemande qui s’avère la plus accueillante. Profitant d’un empattement plus long, l'ID.Polo offre nettement plus d'espace aux genoux que la R5 aux places arrière avec un peu plus de rangements et surtout des surfaces vitrées plus importantes. Les places arrière de la Renault 5 sont trop étriquées pour accueillir confortablement un passager de plus d’1,80 m. Pour des enfants, aucun problème.

Même constat pour le coffre où la Polo enterre logiquement la R5 avec un volume de 441 litres (jusqu’à 1 240 litres banquette rabattue) contre 326 litres (jusqu’à 1 106 litres) pour la Française. L’ID.Polo dispose d’un plancher réglable et amovible. Dans les deux cas, les citadines disposent d’un logement pour ranger les câbles sous le plancher et surtout ne disposent pas de rangement sous le capot (frunk). Pour une famille, des départs en week-end ou simplement les courses, la Polo est clairement plus polyvalente.

L'intérieur sexy et coloré de la R5 séduira la grande majorité au premier coup d’œil. Les sièges « pétale » très confortables, les revêtements soignés de la planche de bord ou les couleurs « seventies » s’harmonisent parfaitement avec la double dalle numérique. Renault a su conserver une ergonomie intelligente avec en prime un bouton de raccourci qui permet de désactiver les aides à la conduite les plus intrusives.

Pratique Renault 5 E-Tech Autonomie confort Iconic 5 Volkswagen ID.Polo Style Exclusive 52 kWh Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 10,3 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

À bord de l’ID.Polo, l’atmosphère est totalement différente. L’Allemande offre un intérieur nettement plus sobre, épuré et surtout lumineux. La citadine a recours à des habillages en tissu et à des plastiques de meilleure qualité que la Française pour les parties basses. La qualité de présentation est soignée et l’agencement est bien pensé. Chaque chose est à sa place. Volkswagen a pris note des critiques concernant l’ergonomie des anciens modèles « ID » et a réimplanté des commandes physiques sur le volant et sous l’écran central.

La Renault 5 adopte deux écrans en enfilade. Le premier pour l’instrumentation et le second d’environ 10 pouces pour le multimédia. Ce dernier intègre les services Google dont un planificateur d'itinéraire efficace qui s’ajuste en fonction de votre conduite et de la disponibilité des bornes. La Polo, elle, mise sur deux écrans séparés. L’instrumentation propose un affichage « rétro » façon Golf 1 alors que l’écran central d’environ 13’’ jouit du dernier OS du groupe allemand. À l’usage, cette tablette est un peu plus rapide que celle de Renault. Dans les deux cas, le conducteur profite des connectivités sans fil (CarPlay et Android), d’une boutique d'applications et de commandes vocales optimisées.

Dans cette livrée jaune, la Renault 5 E-Tech joue sur la fibre émotionnelle. Son design néo-rétro est une réussite. Toutes les références à sa devancière ont été intelligemment modernisées comme les optiques LED, les montants arrière ou encore les cinq barres intégrées sur le capot faisant office d’indicateur de charge lumineux. Cette version chic (Iconic Five) est mise en lumière par un toit noir, un coloris Jaune et des jantes alliage de 18 pouces.

Face à elle, l'ID.Polo adopte un design plus classique. La citadine s'éloigne des formes très arrondies des premiers modèles de la gamme ID. Sa face avant se distingue par une calandre restructurée surmontée par un bandeau LED et des logos VW rétro-éclairés à l'avant comme à l'arrière. La Polo conserve des proportions classiques misant principalement sur la fonction.

Des différences d'équipements

Avec 4 000 € d’écart en prix catalogue, l’ID.Polo se détache en matière de dotation de série et particulièrement sur cette version haut de gamme qui propose des équipements absents au catalogue de la R5 comme, par exemple, des sièges avant électriques avec fonction massage, un toit panoramique en verre, des projecteurs Matrix LED avancés, un système de parking automatique plus avancé (avec fonction mémoire et caméra 360°) que le pack parking standard de la R5. Toutefois, la R5 se distingue par la présence en série de la pompe à chaleur, facturée 1 150 € chez Volkswagen. Les deux concurrentes disposent de la recharge bidirectionnelle permettant de charger un élément extérieur (V2L) ou de réinjecter de l'électricité dans le réseau (V2G).