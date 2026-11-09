Au terme de ce comparatif, les deux citadines défendent des philosophies différentes. La Renault 5 mise sur son look, son habitacle coloré et son comportement agile en ville. La Volkswagen ID. Polo privilégie la rationalité, avec davantage d'espace, un coffre plus généreux, une consommation inférieure et une recharge plus rapide lors de notre essai.

Alors, laquelle choisir ? Si vous recherchez avant tout une voiture attachante, compacte et agréable à conduire en ville, la Renault 5 reste une proposition séduisante. Mais à tarifs presque identiques, la Volkswagen ID. Polo nous paraît plus convaincante pour un usage polyvalent, notamment en famille. Elle consomme moins, transporte davantage de bagages et offre plus de place aux passagers arrière. Bref, la Renault fait battre le cœur, mais la Polo donne davantage de raisons de sortir le chéquier.