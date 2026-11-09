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Renault 5 vs Volkswagen ID.Polo : la passion ou la raison ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

22  

4. Renault 5 E-Tech vs Volkswagen ID.Polo : les fiches techniques respectives

 

Renault 5 vs Volkswagen ID.Polo : la passion ou la raison ?

 

Les chiffres clés

Renault R5 (2e Generation) II E-TECH ELECTRIQUE 150 AUTONOMIE CONFORT ICONIC CINQ 52 KWH Volkswagen Id. Polo 211 STYLE EXCLUSIVE 52 KWH
Généralités    
Finition ICONIC CINQ STYLE EXCLUSIVE
Date de commercialisation 21/05/2024 29/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 3,92 m 4,05 m
Largeur sans rétros 1,80 m 1,81 m
Hauteur 1,49 m 1,53 m
Empattement 2,54 m 2,59 m
Volume de coffre mini 326 L 441 L
Volume de coffre maxi 1 106 L 1 240 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 524 Kg 1 576 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Electrique Electrique
Puissance fiscale 5 CV 3 CV
Couple 245 Nm 290 Nm
Puissance moteur 150 ch|trs/min 211 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 422 km 453 km
Capacité batterie 52 kWh 52 kWh
Type batterie Lithium-ion Li Lithium-ion Li
Performances / consommation    
Vitesse maximum 150 km/h 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8 s 7.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp) 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -4000 -4000
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