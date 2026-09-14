Deux conditions s’imposent pour être éligible au titre de l’International Van of the Year. Que le véhicule soit commercialisé dans l’année et que les journalistes membres du jury aient pu conduire ledit véhicule. C’est ainsi que, dans les tout derniers jours de juin, les journalistes de l’IVOTY se sont retrouvés à Guyancourt près de Paris pour prendre les commandes du tout nouveau Renault Trafic E-Tech Electric. Une brève prise en main permettant tout de même de découvrir quelques caractéristiques essentielles de ce nouvel utilitaire électrique.

Avant de prendre le volant, rendez-vous sur le parking du Technocentre Renault où ce nouveau Trafic nous attend. Immédiatement, sa silhouette se distingue, plus compacte que celle des Trafic que nous connaissons. Il est vrai que le nouveau est plus court, moins haut et moins large. En L1, 4,87 mètres de long, contre 5,08 m pour l’actuel ; 1,92 mètre de large contre 1,95 m et 1,89 m de haut contre 1,92 mètre. Un véritable atout ces quelques petits centimètres de moins en hauteur, qui laissent libre accès aux parkings souterrains standards. La conception de ce fourgon électrique, sur une plateforme de type skateboard, explique aussi cette impression de compacité, avec des roues « dans les coins » et un porte-à-faux avant très réduit.

Prenons maintenant place au volant pour découvrir un univers désormais typique d’un véhicule utilitaire électrique moderne, s’approchant nettement et encore un peu plus de l’univers des voitures particulières. Le confort des sièges semble très bon et la vision panoramique, avant et latérale, est excellente. La planche de bord accueille deux écrans, un petit devant le volant et un grand écran central de 12 '', très bien orienté vers le conducteur.

Allez c’est parti, premiers tours de roues au volant du Trafic E-Tech. D’emblée, au fil de quelques ronds-points et courbes, la très bonne stabilité du véhicule est flagrante. Le moteur à l’arrière et les batteries dans le soubassement apportent du poids en bas et collent littéralement le Trafic à la route. Sur un parking, quelques manœuvres permettent de confirmer la très bonne maniabilité de ce Trafic, qui affiche un diamètre de braquage de 10,3 mètres, identique à celui d’une Clio. Ce sera un atout pour les usages en centre-ville ou en zone urbaine. Sur la route, de franches accélérations et de courtes périodes de roulage démontrent que la puissance du moteur électrique, 150 kW soit environ 200 chevaux, est bien suffisante pour l’usage courant d’un tel fourgon. Au passage, signalons que la consommation est annoncée par Renault à 17,2 kWh/100 km, ce que nous n’avons pu vérifier.

Voilà, cette première et brève prise en main du Trafic E-Tech Electric s’achève. Le bilan est globalement satisfaisant avec deux points forts qui émergent : le comportement routier, de très bon niveau, et l’agrément à bord, presque parfait. Il est cependant sûr qu’il faudra rouler encore et encore pour approfondir et confirmer ces premières impressions de conduite.

Mais ce nouveau Trafic E-Tech a plus d’un atout dans son sac… et une autre qualité qui est aussi une première sur un utilitaire de la marque : son architecture 800 volts. Cette technologie permet une recharge très rapide en courant continu. La capacité de la batterie passe ainsi de 15 % à 80 % en 20 minutes environ, apportant 280 kilomètres d’autonomie supplémentaire, et jusqu’à 380 kilomètres en usage urbain, selon les annonces du constructeur.

Soulignons pour finir que ce nouveau Renault Trafic électrique sera commercialisé dans quelques semaines et que les tarifs seront probablement dévoilés courant octobre.