Regardez de près une Nissan Micra ou la dernière Pixo : vous constaterez que la première affiche une silhouette rigoureusement identique à la Renault 5 et la seconde, à la récente Twingo de quatrième génération.

Tout cela est absolument normal : la Nissan Micra est une Renault R5 légèrement redessinée pour s’insérer dans la gamme du constructeur japonais, avec la même technologie jusqu’à la cellule du châssis. Même remarque pour la Pixo, une Twingo à peine rhabillée qui conserve tous les éléments mécaniques de la petite Française.

Le patron de Renault s’en plaint

Et ces ressemblances semblent contrarier François Provost, le nouveau directeur général du groupe Renault. A l’occasion d’une interview avec les journalistes anglais d’Autocar, il affirme que ces similitudes sont trop importantes et qu’on les doit aux choix de son prédécesseur Luca de Meo.

« Renault aurait dû demander à ses partenaires de modifier davantage le design de leurs produits. Désormais, je m’assurerai personnellement que, dans ce genre de partenariat, les produits dessinés par les marques extérieures à Renault dans ce genre de collaboration soient plus différenciés des nôtres », explique-t-il. « Regardez la différence entre la dernière Twingo et la nouvelle Dacia Spring, voilà ce que je préfère », ajoute-t-il (les deux autos sont elles aussi basées sur la même plateforme technique).

Attention aux futures Ford-Renault

Il se trouve justement que Renault travaille actuellement avec Ford pour préparer de nouvelles petites voitures électriques, qui seront fabriquées comme la Nissan Micra à Douai. On parle d’au moins une citadine électrique Ford reprenant les éléments techniques de la Renault R5, qui devra donc s’en différentier plus que la Nissan Micra d’après cette déclaration de François Provost.

Avec tout de même une grosse limite : il est impossible, avec les normes actuelles, de revoir la cellule et les éléments clés des proportions d’une voiture sans avoir à prévoir un lourd investissement financier. Rappelons que pour cette même raison les récents produits de Mitsubishi, eux aussi basés sur des Renault (Eclipse Cross, ASX, Colt…) ressemblent énormément à leurs jumeaux techniques.

Heureusement pour François Provost, Ford semble privilégier la même approche puisque ses Explorer et Capri, reprenant toute l’architecture mécanique du Volkswagen ID.4, ne ressemblent déjà pas aux modèles allemands. La marque à l’ovale préfère ainsi allouer davantage de moyens pour modifier la technique de la voiture plutôt que d’ajouter simplement une nouvelle calandre et de changer le badge.