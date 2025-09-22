Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Nissan Micra 6

A Lyon, Nissan montrera ses voitures électriques condamnées à réussir là où l'Ariya a échoué

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

A l’occasion du salon de Lyon, Nissan met l'accent sur ses nouveautés électriques qui, contrairement à l'Ariya, devront vien se vendre pour améliorer la situation du constructeur japonais en Europe. La marque exposera aussi ses véhicules thermiques, qui ont largement la préférence des clients pour l'instant.

La nouvelle Nissan Micra, cousine de la Renault 5 E-Tech Electric.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nissan se trouve actuellement dans une situation compliquée. Le constructeur japonais, qui s’est progressivement retiré de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi au cours de la dernière décennie, fait face à des pertes financières abyssales. Il vient de changer son directeur et se prépare à d’énormes coupes budgétaires qui vont avoir un impact énorme sur ses salariés.

Micra et Leaf, de l’espoir ?

Au salon de Lyon, Nissan apportera justement deux nouveautés électriques qui doivent l’aider à ressortir la tête de l’eau (même si son salut doit aussi venir des futurs modèles hybrides que le constructeur prévoit de vendre aux Etats-Unis et dans d’autres marchés importants).

La première de ces nouveautés électriques n’est autre que la cousine de la Renault 5 E-Tech Electric, la nouvelle Micra de sixième génération empruntant toute sa plateforme à la petite Française. Hélas, elle n’apporte rien de nouveau sur le plan technique par rapport à la R5 et se contente surtout d’afficher un design très différent. Côté motorisations, elle garde celles de la Renault avec des moteurs de 120 et 152 chevaux (ainsi que des batteries de 40 et 52 kWh). Comptez 28 000€ en prix de base

La seconde de ces nouveautés a sans doute davantage de potentiel car elle sera aussi commercialisée aux Etats-Unis en plus de l’Europe. La Leaf de troisième génération devient une sorte de crossover compact et rivalisera chez nous avec les Volkswagen ID.3 et autres Renault Mégane E-Tech.

Cette nouvelle Leaf mise sur des batteries de 75 kWh alimentant un moteur de 218 chevaux dans sa version haut de gamme, mais on ne connaît pas encore son prix français. Elle pourra en tout cas dépasser les 600 kilomètres en autonomie maximale WLTP dans cette configuration.

Les thermiques sont toujours là

Outre ces deux nouvelles voitures électriques, Nissan exposera aussi à Lyon son récent Qashqai restylé dans sa version E-Power hybride améliorée, ainsi que le petit Juke thermique. Ces deux modèles restent les plus importants pour le constructeur en Europe dans les ventes. Rappelons à ce sujet que le Juke doit justement devenir  100% électrique prochainement sur notre marché dans sa troisième génération de modèle.

A noter qu'on trouvera aussi l'Ariya Nismo électrique, le X-Trail, le  Townstar EV Combi et la  Silence S04 sur le stand Nissan, cette microcar électrique rebadgée par Nissan.

