Nissan Townstar EV Combi : 39 600€ le cousin du Kangoo électrique

Quel est le point commun entre le Nissan Townstar, le Mercedes Classe T et le Renault Kangoo ? Si vous êtes attentif aux synergies de groupes entre les différents constructeurs automobiles, vous savez que les trois modèles partagent les mêmes éléments techniques de base. Mercedes-Benz tient à souligner que sa version du ludospace (et de la fourgonnette en version « Citan ») bénéficie d’une mise au point différente et d’une planche de bord revue, mais les trois engins utilisent le même châssis et des groupes motopropulseurs très proches.

Après le Mercedes EQT et le Renault Kangoo E-Tech, Nissan dévoile enfin le prix de la version électrique de son Townstar (EV Combi). Ce sera 39 600€ en prix de base, avec la finition Acenta. Notez qu’il faut ajouter 864€ pour l’option du chargeur en courant continu CCS Combo, permettant d’utiliser des bornes rapides de 80 kW. Sinon, vous devrez vous contenter de la charge en courant alternatif à 22 kW.

Plus cher que le Renault Kangoo E-Tech

Le Renault Kangoo E-Tech démarre à 37 500€ en finition Equilibre. Le Mercedes EQT, lui, s’affiche à partir de 45 410€. Les trois constructeurs adoptent des politiques d’équipement différentes (le Nissan bénéficie de série d’une capacité de charge 22 KW en courant alternatif alors que le Kangoo se contente de 11 kW et facture 300€ le câble 16 ampères) mais le Japonais se situe donc entre les deux au niveau de son prix de base. Comme ses deux cousins, il bénéficie d’un moteur électrique de 122 chevaux alimenté par des batteries de 45 kWh, autorisant une autonomie maximale de 285 km.