Essai - Nissan Townstar EV (2022) : comme son frère, sauf les prix

EN BREF Fourgonnette électrique 300 km autonomie À partir de 37 560 €

Petite devinette : mais qui peut bien se cacher derrière ce logo Nissan ? Allez, c’est facile… Mais oui, bien sûr ! La nouvelle fourgonnette électrique de Nissan est un parfait copier-coller du Renault Kangoo Van E-Tech Electric. Avec son nom qui semble tout droit sortir d’une BD de Lucky Luke, le Townstar EV reprend toutes les caractéristiques techniques et stylistiques du Renault. Pas de différence, hormis la calandre, aucun travail de distinction comme l’a fait Mercedes sur son Citan ou l’eCitan à venir, eux-mêmes issus de la même matrice Renault. Mais qu’importe après tout : comme le Renault Kangoo Electric est un très bon utilitaire électrique, le Nissan l’est aussi, c’est mathématique et c’est l’essentiel.

Le Nissan Townstar EV est donc une fourgonnette utilitaire électrique dotée d’un moteur développant une puissance de 90 kW, soit environ 120 chevaux, et un couple de 245 Nm. La batterie d’une capacité de 45 kWh apporte une autonomie annoncée de 300 kilomètres. Deux modes de conduite sont proposés, Eco et Standard, et trois niveaux de régénération d’énergie sont utilisables. Si le premier passe quasiment inaperçu et si le deuxième correspond au frein moteur, le troisième ralenti vraiment le véhicule et peut éviter d’avoir à utiliser le frein, en descente par exemple.

Pour la recharge, le Townstar est doté de série d’un chargeur 22 kW, qui permet de récupérer 150 km d'autonomie en un peu plus d’une heure sur une borne de recharge triphasée. Un chargeur rapide de 80 kW, disponible en option, apporte ces mêmes 150 km d'autonomie en 25 minutes.

En attendant la version longue

Le Townstar EV est pour le moment disponible en version standard L1. La charge utile est de 610 kg et le volume utile est de 3,3 m³. Avec une option comprenant le siège passager complètement escamotable et la cloison pivotante, ce volume utile passe à 3,9 m³. Quant à la longueur utile au plancher, elle est de 1,80 m en standard et d’un peu plus de 3 mètres avec cette option. La largeur de l’espace de chargement, entre les passages de roues, est de 1,24 mètre. Ce qui fait que Townstar peut embarquer deux Europalettes.

Dans quelques mois, la version longue (L2) fera son apparition. Elle affichera une charge utile de 800 kg et un volume utile pouvant flirter avec les 5 m³ au maximum, c’est-à-dire avec le siège passager rabattable.