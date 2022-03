Essai - Mercedes Citan (2022): l'habit fait parfois le moine…

Mercedes Citan 2e génération à partir de 22 060 € HT

L’habit ne fait pas le moine, dit-on. À voir… Sinon, ce Mercedes ne serait qu’un Kangoo rebadgé. Ce sont bien les « habits » de ce nouveau Citan qui en font un véhicule spécifique. Et ses atours, intérieurs comme extérieurs, font que l’on peut voir comme un vrai Mercedes.

La caractéristique notable du Mercedes Citan est le design de la partie avant. Le capot plongeant, les optiques étirées - ce sont ceux de la Classe B - ainsi que la calandre typiquement Mercedes, donnent un ensemble plus fin, sans rapport avec le Renault Kangoo. Mais la nette différenciation s’arrête là : de profil comme de dos, c’est le même dessin que la fourgonnette Renault, à un chouïa près concernant les blocs optiques arrière.

À bord, autre signature Mercedes : la planche de bord est spécifique. C’est du Mercedes pur jus avec les « codes » habituels de la marque, comme la commande de phares via une molette se trouvant à gauche ou le Comodo de commandes des clignotants et essuie-glace qui n’est, au passage, pas simple à manipuler. Le volant multifonction est de série. Bien et complet même si là aussi, les commandes ne sont pas évidentes à maîtriser.

Des sièges vraiment fermes

S’installer au volant d’un Mercedes Citan n’est pas prendre les commandes d’un Renault Kangoo. Déjà, le capot plongeant change nettement la perception de la route. La visibilité est très bonne, meilleure que sur le Kangoo. Il est plus facile d’appréhender le bout du capot et c’est un vrai confort de conduite. Les sièges, différents de ceux du Renault car composés d’une mousse à haute densité, sont fermes, très fermes même. C’est du confort à l’allemande pourrait-on dire en caricaturant à peine et il faut un temps d’adaptation pour trouver son confort de conduite. Sur la route, même constat. Des amortisseurs plus fermes que ceux du Renault et une barre antiroulis différente apportent un comportement routier également très ferme.

2,9 m³ de volume utile

Le Mercedes Citan se présente pour l’instant avec une seule version au catalogue. Le Citan standard, bien qu’appelé Long chez Mercedes, est d’une longueur de 4,50 mètres pour une hauteur de 1,82 mètre. Le volume utile est de 2,9 m³ tandis que la charge utile tourne autour des 700 kg. La longueur au plancher est de 1,81 mètre et atteint 3,05 mètres avec la cloison pivotante. La porte latérale coulissante à droite est de série et les deux portes arrière sont battantes et asymétriques. Rien de particulier de ce point de vue, ces données étant celles du Kangoo.