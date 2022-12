Mercedes EQT : le cousin premium du Kangoo électrique à 45 410€

Il y a quelques semaines, Mercedes présentait officiellement le nouveau ludospace Classe T. Basé sur le même châssis que le Renault Kangoo de troisième génération, ce dernier utilise les mêmes motorisations mais fait l’effort d’intégrer une planche de bord différente en plus d’un style extérieur éloigné le plus possible de celui de son cousin français.

Sa nouvelle version électrique EQT, qui reprend la même nomination que les modèles électriques modernes de la gamme de voitures Mercedes-Benz, joue lui aussi les engins « premium ». Comme les EQA, EQB et autres EQC, il arbore une face avant typique des séries « EQ » avec une calandre dans un grand encadrement à la couleur noire différente du reste de la carrosserie. L’intérieur, lui, reste très proche de celui du Classe T avec une planche de bord où seuls quelques détails trahissent la filiation avec le Kangoo (certaines commandes restent identiques).

Une motorisation identique au Kangoo E-Tech

Sous le capot, le Mercedes EQT possède un moteur électrique de 120 chevaux connecté à des batteries d’une capacité de 45 kWh. Identique à celui du Kangoo E-Tech, ce groupe motopropulseur autorise une autonomie de 282 kilomètres d’après le cycle d’homologation WLTP, contre 285 au Français. Il peut comme ce dernier se recharger à la puissance de 22 kW en courant alternatif et à la puissance de 80 kW en courant continu.

Beaucoup plus cher que le Kangoo E-Tech

Le Mercedes EQT coûtera beaucoup plus cher que le Renault Kangoo E-Tech. Alors que ce dernier démarre à 37 500€, l’Allemand ne descendra pas sous les 45 000€ (45 410€ pour la finition EQT Style en longueur standard). Il se prévaudra bien évidemment d’un équipement de série supérieur à ce prix, au-delà de sa finition plus léchée. Précisons qu’il proposera ultérieurement une version longue ainsi qu’une déclinaison Marco Polo pour les adeptes de vans aménagés de luxe.