Ludospace premium

À partir de 29 100 €

Liés depuis 10 ans sur la conception de certains modèles et motorisations, Renault et Mercedes se sont séparés. Cependant, le projet Renault Kangoo/Mercedes Citan, alors bien trop avancé demeure. Cette seconde génération partage toujours sa plateforme, ses motorisations et certaines technologies avec le Renault Kangoo. Il est d’ailleurs fabriqué au même endroit, dans l’usine de Maubeuge (59). A la différence, Mercedes est intervenue dès la conception contrairement à la première génération où la firme à l’étoile avait pris le train en marche, avec comme cahier des charges : « renforcer l’aspect premium » de son ludospace. La marque a commencé par rebaptiser son modèle en Classe T afin de mieux l’intégrer à la gamme tout en faisant un clin d’œil au premier break de Mercedes, la W123 T.

dailymotion Essai vidéo - Mercedes Classe T (2022) : que vaut l'unique ludospace premium du marché ?

Ensuite, le design est un peu plus travaillé avec toujours cette volonté de rapprocher le Classe T du reste de la gamme. Ainsi la face avant arrondie et les feux en forme d’olives se rapprochent visuellement du Mercedes Classe B. Hormis les jantes et les coloris spécifiques, le reste (les feux arrières, les ouvrants et la silhouette) est en tout point similaire au français. Au jeu du « rebadgage », le groupe Stellantis s’en sort mieux avec une triplette Citroën Berlingo/Peugeot Rifter/Opel Combo mieux différenciée.

Le statut premium est aussi caractérisé par des tarifs plus élevés. Cette version huppée du Kangoo, vous en coûtera en moyenne 1 500 € de plus à finition et motorisation identiques, un surcoût raisonnable pour arborer l’étoile au bout d’une calandre. À ce niveau de prix, le principal concurrent du Classe T s’avère être le Volkswagen Caddy.

Le ludospace allemand justifie ses tarifs par son aménagement intérieur, bien différent. Ici, la planche de bord est exclusive. On remarque aussi un effort apporté au niveau des matériaux avec des revêtements spécifiques sur la planche de bord ainsi qu'une sellerie plus haut de gamme. Cela ne suffit pas totalement à cacher son ADN d’utilitaire, composer en grande partie de plastiques durs et creux. On lui préfère l’intérieur du Volkswagen Caddy plus cossu. Autre exclusivité : la présence du système MBUX à commande vocale activée par le désormais fameux « Hey Mercedes ». Il est en revanche intégré dans un décevant écran tactile de 7 pouces dont la résolution est passable.

Le Classe T reprend tous les aspects pratiques du Kangoo et ils sont nombreux. A commencer par ses volumes gigantesques. Les deux portes latérales coulissantes donnent accès à une banquette fractionnable 2/3 – 1/3 qui accueillera sans difficulté 3 adultes de grandes tailles ou trois sièges bébé. Il sera proposé plus tard en châssis long, avec sept places à bord. Si la concurrence propose 3 sièges arrière indépendants ou une banquette extractible, l’allemand lui, mise sur le volume pur. Celui de son coffre oscille entre 520 litres et plus 2 000 litres, une fois la banquette rabattue. Un très bon score.

Ici, l’assise s'affaisse pour offrir une surface de chargement quasiment plane et surtout longue de près 1, 90m. Dommage, la manipulation ne peut s’effectuer depuis le coffre. Les rangements nombreux facilitent la vie, citons les larges bacs de portes, l’accoudoir central, la capucine, les tablettes aviation, le vide-poche sur le dessus de la planche de bord, etc. Comme quoi avoir de l’ADN Renault a du bon puisque le Classe T en reprend les barres de toit modulables qui pivotent pour se transformer en galerie pouvant supporter 40 kg. Un système que l’on retrouve sur la Dacia Sandero et le nouveau Jogger. A la différence, celui du Classe T ne requiert pas d’outil.