C’est loin d’être un classement anodin ou une remise de trophée destinée à autosatisfaire ceux qui sont récompensés. Selon l’Observatoire Cetelem publié le mois dernier, les qualités d’un concessionnaire sont un critère essentiel pour 67 % des acheteurs lorsqu’ils achètent une voiture. Et pour qu’un distributeur soit performant, sa relation avec son constructeur doit l’être aussi.

Mini et BMW en pole

C’est dire si la cote d’amour des constructeurs, établi par 298 concessionnaires chaque année et recueillie par Mobilians, le syndicat qui regroupe notamment les distributeurs, a de l’importance pour les marques, et pour ceux qui les achètent.

Dans cette nouvelle édition, le groupe BMW réalise un strike puisque sa marque principale est à la deuxième place et que Mini décroche la tête du classement au rayon premium. À noter que, toujours au rayon chic, Mercedes et Audi dégringolent, et l’on retrouve, en queue de position, Jaguar-Land Rover qui perd quatre places.

Mais la vraie surprise du classement des marques haut de gamme ne vient pas des constructeurs allemands, mais bel et bien de la France avec une remarquable troisième place d’Alpine qui, en un an, est passé du 26e rang, au troisième. Un tir groupé du groupe, puisque Renault est en tête des généralistes, suivi de Toyota qui se classe sixième au général.

Cette baisse du Japonais, premier constructeur de la planète, semble caractéristique du recul, ou de la stagnation des grands groupes mondiaux comme Volkswagen ou Stellantis. Le malaise dans lequel le groupe VW est englué semble transparaître jusque dans sa relation avec ses concessionnaires, puisque sa note perd huit places et la marque se retrouve 23e du classement. Skoda, du même groupe, enregistre une baisse similaire et le Tchèque se retrouve en 17e position.

Les Chinois devant Stellantis

Du côté de Stellantis, les marques progressent, mais la mieux classée d’entre elles, Citroën n’arrive qu’en 19e position alors que Peugeot, ne pointe qu’à la vingtième position. Des scores moins bons que Byd et MG, respectivement 12e et 15e. Il n’y a pas que dans les tarifs que les Chinois dament le pion à certains Européens, dans la relation – clients aussi.