Sous l’effet des politiques gouvernementales et de malus exorbitants, les sportives ont quasiment toutes disparu. Du moins telles que les biberonnés au Sans-Plomb les imaginent, les nouveautés dans le domaine étant surtout hybrides intégrales ou rechargeables, voire totalement électriques, donc hors de prix, lourdes et peu sensationnelles, mécaniquement s’entend. On est loin de l’esprit GTI d'époque que beaucoup recherchent à travers les Youngtimers.

Mais rien n’est perdu puisque les catalogues des constructeurs proposent toujours quelques citadines ou compactes légères (ou pas trop lourdes), performantes voire épicées, et pas trop taxées. Petite liste des « Hot Hatch », comme les appellent les Anglais, qui passent de 0 à 100 km/h en 9s - le chrono de la toute première VW Golf GTI - et moins, par ordre décroissant de performances.

Mini Cooper S : depuis la disparition de la Polo GTI en mai dernier, la Cooper S est la dernière représentante des bombinettes thermiques. Avec un 0 à 100 km/h en 6s6, elle n’amuse pas le terrain, d’autant que son « gros » quatre cylindres 2.0 turbo de 204 ch émet une sonorité sympa, et que la boîte auto à double embrayage se montre rapide. Et le châssis est au diapason puisque l’on retrouve un comportement agile, ou du moins ludique. Tarif : à partir de 31 850 €, auxquels s’ajoutera un malus de 1 901 €. Un ensemble mécanique que l’on retrouve également dans la version cabriolet, y compris pour la Cooper C (163 ch) à partir de 33 900 €, mais dont les émissions de CO2 supérieures valent des malus dépassant les 3 500 €. Les connaisseurs, eux, iront voir du côté de la déraisonnable JCW.

Skoda Fabia 130 : pas d’éloge à l’issue de l’essai de cette voiture dont l’appellation célébrait l’anniversaire de la marque en 2025. Notamment à cause d’un ticket d’entrée élevé de 34 350 € (plus que la Mini !). Mais faute de grive, on mange des merles… Cette version sportive n’est pas la lame la plus aiguisée dans les virages, d’autant que le freinage reste basique, mais les 177 ch autorisent tout de même un 0 à 100 km/h en 7s4. Des performances qui ne font pas exploser le malus, plutôt raisonnable à 400 €. Si le prix vous paraît (légitimement) déraisonnable, considérez la version 150 ch du 1.5 TSI turbo essence à boîte auto DSG, bien moins chère puisque proposée à partir de 27 890 €, et à peine moins rapide avec son 0 à 100 km/h en 8s. On y perd la suspension affermie de -15 mm - qui de toute façon ne transcendait pas le comportement -, ainsi que les jantes de 18'' (16'' en entrée de gamme) mais on y gagne en confort et en dépenses.

Seat Ibiza FR : si vous appréciez peu la Fabia, peut-être préférerez-vous sa cousine Seat Ibiza. Pas de version 177 ch ici, simplement 150 ch, déjà très dégourdie avec son 0 à 100 km/h en 8s1, et plaisante à regarder, surtout depuis son récent restylage. La finition FR, pimpante et indissociable de l’ensemble 1.5 turbo essence et boîte DSG, finit de convaincre. Le tarif est plutôt raisonnable à 24 615 € minimum, de même que le malus de 650 €. Le comportement routier est typique des citadines du groupe VW : doux, serein et naturel, à défaut d'être précis.

Un ensemble mécanique que l’on trouve « microhybridé » sur la célèbre compacte Leon, plus logeable mais pas beaucoup moins performante avec son 0 à 100 km/h en 8s4. Si le surcoût au catalogue peut paraître élevé en fixant la barre à 32 200 €, surtout pour une basique finition Style, sachez qu’une remise sans condition de 6 000 € jusqu’à fin août permet de réduire la dépense à 26 200 €. Un vrai bon plan !

Kia Ceed 1.5 T-GDi BVM6 140 ch : une compacte polyvalente à 31 990 € avec une finition GT Line mise en valeur par une carrosserie suggestive et des jantes de 17''. À 1 172 €, le malus reste raisonnable et sans doute négociable avec votre revendeur, en plus d’une remise, la Ceed n’étant plus de première jeunesse. Un châssis sain et équilibré avec une direction directe et un train avant coopératif. Les amateurs de boîte manuelle apprécieront le guidage réussi et la franchise des verrouillages, les autres lui préféreront son homologue à double embrayage DCT7 qui n’a pas grand-chose à envier à une DSG de VW. Le 0 à 100 km/h en 8s9 n’est pas fou, mais le turbo donne du peps à mi-régime. De quoi avoir l’impression de ne jamais manquer de ressources.

Mazda 3 2.5 e-Skyactiv G 140 ch : à contre-courant de la réduction générale des cylindrées, ce gros 2.5 atmosphérique n’est pas des plus performants : son 0 à 100 km/h est même un peu en retrait avec 9s5 affichés au chrono. Mais il mérite le détour. Déjà parce qu’il est associé d’office à une boîte manuelle typiquement Mazda, donc très agréable à manier (une auto à convertisseur est aussi au menu). Ensuite parce que la taille du moteur (comprenez ses cotes internes) garantit une souplesse d’utilisation exceptionnelle en même temps qu’une sonorité grave donc flatteuse, sans pour autant entraîner de grosses taxes, le malus étant contenu à 1 172 €. Une alternative sérieuse proposée à partir de 28 550 €, et d’autant plus tentante actuellement qu’elle bénéficie de 5 500 € de remise jusqu’au 30 septembre 2026, dans la limite des stocks disponibles.

Verdict : des plaisirs simples en cherchant bien…

Certes, hormis la Mini Cooper S, on est loin des performances de feues les Renault Clio RS ou Peugeot 308 GTI. Mais toutes les voitures de cette sélection garantissent à la fois tonus et plaisirs authentiques, amenés à disparaître avec les systèmes d’hybridation sophistiqués. Surtout celles disposant de boîtes manuelles. Des autos à considérer plus que jamais, d’autant plus qu’elles bénéficient souvent de belles ristournes.