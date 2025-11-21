Les concessionnaires croient en Toyota, BYD et BMW

Il y a quelques jours, nous vous présentions la Cote d’amour des constructeurs 2025. Il s’agit d’une étude annuelle très intéressante pour connaître l’état du marché automobile neuf français et surtout, savoir quelles marques se trouvent dans une bonne dynamique commerciale et quelles marques ont au contraire du mal à ce niveau : l’étude est réalisée auprès des concessionnaires et autres professionnels de la vente sur leurs relations avec les maisons mères des constructeurs qu’ils représentent.

C’est Toyota qui a été sacré dans la Cote d’Amour des constructeurs 2025 comme la marque la plus satisfaisante (avec une note de 7,62 sur 10), devant BMW et Dacia. Le constructeur japonais succède ainsi à BMW en 2024. A l’inverse, Opel, Alpine et Alfa Romeo ont été jugées comme les pires marques en tant que partenaires pour vendre des voitures neuves en France.

Les professionnels de la vente veulent investir dans Toyota, BYD et BMW

Les professionnels de la vente voient sans doute les bons retours de leurs homologues travaillant avec Toyota, qui sont aussi les plus satisfaits de la rentabilité de leur activité (note de 7,54 sur 10) devant ceux de BMW, d’Alpine et de Skoda. Ils pensent aussi que Toyota est la marque automobile avec le meilleur avenir en France (63 % sont « très confiants »), à égalité avec BYD et juste devant Dacia (52 %).

A la question « Si vous deviez vous développer avec une nouvelle marque, laquelle choisiriez-vous ? », ils répondent en majorité en citant le nom de Toyota (19,7 % des réponses) devant BYD (16,3 %) et BMW (10,4 %). XPeng arrive quatrième (8 %). A l’inverse, personne ou presque ne veut investir dans les marques du groupe Stellantis ni dans Mitsubishi, Nissan ou même Volkswagen.

Un effet « nouveauté » des marques chinoises ?

Il est aussi intéressant de noter que MG, marque dans laquelle les concessionnaires français déclaraient vouloir investir il y a quelques années, n’est plus aussi bien perçu aujourd’hui. Alors que le constructeur du groupe SAIC a étendu son réseau à un très bon niveau, les répondants ne sont plus que 3,6 % à vouloir investir dans cette marque. Les professionnels de la vente travaillant avec MG ne sont que 10 % à être « confiants dans l’avenir de la marque » et MG n’obtient plus que 4,35 % de note générale dans la Cote d’Amour (4,23 pour la rentabilité).

En note générale, MG devance à peine Fiat, Jeep, DS, Opel, Alpine et Alfa Romeo. Noté pour la première fois cette année (maintenant que le réseau est correctement constitué), BYD satisfait moyennement ses collaborateurs juste devant Nissan avec 5,35 % de note générale. Les professionnels travaillant avec BYD croient pourtant bien en l’avenir de la marque (à 88 %, chiffre excellent) mais se plaignent déjà de leur rentabilité (note de 3,75). Peut-on imaginer qu’une fois l’effet « nouveauté » passé, ces nouveaux acteurs déçoivent un peu les professionnels de la vente ? Pour le savoir, il faudra voir ce que dira la prochaine étude de la Cote d’Amour 2026.

Ces chiffres montrent aussi une fois de plus que Stellantis a du pain sur la planche pour améliorer les relations avec ses réseaux après de longues années pendant lesquelles Carlos Tavares les a mis sous pression…