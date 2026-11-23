BYD a peut-être inventé la fonction la plus inutile
L’innovation reste le moteur fondamental de l’automobile. Mais, il ne faut pas confondre une réelle avancée et un nouveau gadget.
Montre pivotante chez DS, coussin péteur chez Tesla, fonction accélérateur au volant de certaines Alpine : certains équipements mis en avant par les constructeurs sont parfois totalement inutiles au quotidien.
Que penser de la nouvelle trouvaille de Byd ? Elle équipe le dernier grand SUV hybride rechargeable de la gamme, un engin haut de gamme dont la longueur culmine à 5,27.
Les ingénieurs ont décidé d’y installer un volant rétractable dont la jante se plie pour réduire l’encombrement, avant l’ensemble s’efface ensuite totalement dans la planche de bord. Ce principe a été vu à de multiples reprises à bord de concept-cars, une idée qui s’avère plutôt pertinente lorsque la voiture est équipée de la conduite entièrement autonome.
Un petit somme ?
Pourtant, cette technologie ne s’invite pas à bord de ce BYD. Ce dispositif permet simplement de libérer de l’espace pour le conducteur lorsque l’auto est à l’arrêt. Son utilité semble donc très limitée, même si ce SUV ressemble à un véritable salon roulant, ou plutôt une salle de cinéma, avec son écran central de 30 pouces. Le constructeur propose également une position couchette du siège, ainsi qu’une tablette qui peut se déplier afin d’y poser un ordinateur par exemple. Puisque ce BYD n’est pas prévu pour l’Europe, nous ne pourrons pas vérifier la pertinence de volant.
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