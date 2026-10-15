Geely espère rattraper les groupes BYD, MG (SAIC) et Chery sur notre marché français avec sa marque fondatrice, présente en Chine depuis 1986. On lui connaît déjà l’E5, un SUV électrique de 4,61 mètres, le Starray EM-i, un SUV hybride rechargeable de 4,74 mètres et la citadine E2 100% électrique (4,13 mètres).

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Au Mondial de l’Automobile de Paris 2026, Geely lance cette fois le Monjaro EM-i : un grand SUV hybride rechargeable de 4,80 mètres de long connu en Chine depuis 2023. Il est aussi connu en Corée du Sud sous le blason Renault (le Grand Koleos rebadgé localement) et…En Russie où les clients peuvent acheter le nouveau Volga K50 qui est identique à la calandre près !

Traction ou transmission intégrale

De base, le Monjaro EM-i développe 273 chevaux via un moteur électrique entraînant uniquement les roues avant et alimenté en énergie par un bloc essence 1,5 litre (avec des batteries d’une capacité de 18,4 kWh). La version haut de gamme ajoute une transmission intégrale, porte la puissance maximale de la mécanique à 334 chevaux et la capacité de la batterie à 29,8 kWh.

Geely annonce une autonomie maximale en 100% électrique de 116 km (WLTP) et une autonomie maximale totale pouvant aller jusqu’à 922 km (WLTP). La masse à vide est de 1 900 kg en version de base et de 2 080 kg en transmission intégrale.

A l’intérieur, du luxe

Pour assumer son positionnement haut de gamme, le Monjaro affiche une finition intérieure assez léchée avec des habillages flatteurs un peu partout et des places arrière franchement agréables, grâce à une banquette très inclinée (et beaucoup d’espace à ce rang). Côté coffre, comptez 633 litres ce qui surclasse la moyenne des SUV familiaux chinois.

A partir de 40 990€

Geely France nous précise que le prix de base du Monjaro EM-i en version traction sera de 40 990€, avec une remise de 2 000€ pour les visiteurs du Mondial.

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J’achète ou j’achète pas ?

Le Monjaro EM-i coûte un peu plus cher que les SUV familiaux hybrides rechargeables des marques chinoises concurrentes, dont certains comme le BYD Sealion 5 peuvent passer sous les 30 000€ après remise ! Certes, il semble offrir à ce prix une habitabilité plus généreuse et une finition intérieure encore plus flatteuse. Mais sur le papier, le Starray EM-i déjà très logeable et disponible à partir de 34 990€ reste plus intéressant en rapport « prix-prestations ». La réponse est donc non.