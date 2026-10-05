Vous pourrez acheter un peu de Renault Grand Koleos ou de Volga russe dans le nouveau Geely Monjaro

Quel est le point commun entre le Geely Monjaro/Xingyue L, le Renault Grand Koleos et le récent Volga K50 ? Si vous êtes un geek de l’industrie automobile, vous savez que tous ces modèles désignent des véhicules reposant sur la même base technique : celle du Geely Xingyue L commercialisé en Chine depuis 2022 et décliné sur d’autres marchés (parfois sous le badge « Monjaro »).

Chez Renault, le Grand Koleos a rejoint la gamme en Corée du Sud à partir de la fin 2024. En Russie, le Volga K50 est un Monjaro très légèrement modifié. Et Geely vient d’annoncer que ce modèle serait également commercialisé en France : le Monjaro EM-i sera même visible au prochain Mondial de l’Automobile de Paris 2026.

Un gros SUV hybride rechargeable

Le constructeur chinois, dont la marque Geely se déploie désormais en France en plus d’autres marchés de l’Europe de l’Ouest, diffuse en effet les premières images du Monjaro EM-i qui formera son haut de gamme (en plus des E2, E5 et Starray EM-i déjà commercialisés chez nous).

On parle d’un gros SUV hybride rechargeable, long de 4,77 mètres d’après les côtes du modèle vendu en Chine. Chez nous, il possédera un groupe motopropulseur « Super hybride », reprenant un principe de fonctionnement très similaire aux systèmes de chez BYD, Chery ou encore MG.

Il faudra attendre quelques jours de plus pour connaître tous les informations sur ce Monjaro (dont le nom fait référence à la plus haute montagne d’Afrique). Certaines spécificités pourraient changer sur notre marché par rapport au véhicule commercialisé en Chine et dans d’autres parties du monde.

Rappelons qu’outre ce partenariat technique sur le Grand Koleos, Renault travaille étroitement avec Geely (son coactionnaire de la division Horse) sur d’autres marchés importants du monde. Au Brésil, une nouvelle collaboration entre Renault et Geely va permettre au constructeur au losange de concevoir au moins un nouveau véhicule hybride rechargeable sur la base de la plateforme GEA de Geely, vendu localement à partir de l’année prochaine.