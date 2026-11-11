Comme les autres marques françaises, Renault n’a jamais pu compter sur de vrais gros moteurs puissants au-delà des quelques V6 de son histoire. Et le nouveau moteur que vient de présenter la société Horse n’est techniquement pas un moteur Renault.

Mais justement, Renault fait partie des principaux actionnaires de Horse, cette société créée en 2022 avec Geely comme un département spécialisé dans la conception des moteurs thermiques. Détenant comme son associé chinois 40 % des parts de l’entreprise, la marque au losange bénéficie directement de ses travaux même si ces moteurs se destinent aussi à la vente de groupes motopropulseurs vers des clients tiers.

Et maintenant, un gros V8 !

Horse proposait déjà des trois cylindres bien connus de la marque Renault, des quatre cylindres d’une cylindrée comprise entre 1,8 et 2,0 litres et le V6 3,0 litres W30, capable de développer plus de 500 chevaux dans sa version de pointe.

La société dévoile cette fois le V8 W40, son moteur le plus gros et le plus puissant. Il s’agit d’un huit cylindres en V à suralimentation par deux turbos, situés « dans le V » à la façon des blocs de chez Mercedes-AMG ou du groupe Volkswagen. Il pèse « moins de 200 kilos » et s’accouple à une boîte de vitesses à double embrayage et huit rapports, capable d’encaisser jusqu’à 1 050 Nm de couple.

Horse annonce une puissance maximale de « plus de 500 kW », soit 680 chevaux, pour 800 Nm de couple maximal. Le groupe motopropulseur est conçu pour s’insérer dans des systèmes hybrides, sans doute à l’image de ce qu’il se fait sur le marché chez Lamborghini (Temerario, Revuelto) ou Ferrari (296, 849 Testarossa).

Chez Lotus, d’abord

C’est officiel : ce V8 W40 sera inauguré par la future super-sportive hybride de Lotus (marque du groupe Geely), le projet « Type 135 » qui doit déboucher sur une remplaçante spirituelle de l’Esprit d’ici 2028. Parions ainsi sur une puissance maximale aux environs des 1 000 chevaux pour rivaliser avec les berlinettes hybrides rechargeables de chez Ferrari, Lamborghini ou même la future Porsche Mission S.

Reste à savoir si le groupe Renault mettra un jour à profit ce nouveau V8 Horse : actuellement, il n’existe aucun projet de sportive très puissante dotée d’un tel moteur chez Alpine où les nouveautés sont désormais toutes 100 % électriques. Mais on le sait, la division sportive du groupe avait gardé une possibilité de convertir sa future A110 à la technologie thermique si tout ne se passait pas comme prévu. Et ce V8 aurait constitué le groupe motopropulseur parfait pour la supercar d’Alpine telle que prévue par la marque au « A fléché » avant son annulation par la nouvelle direction du groupe Renault.