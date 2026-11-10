Si le conducteur lambda n’emprunte l’autoroute qu’occasionnellement, le long ruban de bitume est devenu une annexe de bureau au quotidien pour 64 % des actifs, selon une étude Ifop/Ford publiée ce 10 novembre.

Cette habitude décuple un pernicieux effet hypnotique pour les conducteurs. Piégés par la monotonie du trajet, 55 % des salariés en déplacement subissent des épisodes de somnolence contre 41 % des actifs en général.

Le spectre de la somnolence

Qu’il s’agisse de trajet domicile-travail, de tournées commerciales ou d’interventions sur site, le réseau autoroutier concentre la majorité (64 %) des rouleurs professionnels. Parmi ceux-ci 30 % y consacrent plus d’une heure pas jour, et 13 % franchissent le cap des deux heures.

Cette exposition prolongée aux longues lignes droites, plonge inexorablement le conducteur dans une légère torpeur. Au volant, l’automobiliste doit décupler d’efforts pour rester en alerte. De quoi fatiguer rapidement le corps et l’esprit.

Plus de la moitié (55 %) confesse avoir déjà été victimes d’un épisode de somnolence ou d’un phénomène de « coup de barre » en conduisant. Un phénomène nettement plus marqué (41,2 %) sur autoroute, illustrant la porosité entre fatigue accumulée et attention requise par la conduite à grande vitesse.

Pour pallier ce risque les usagers s’en remettent à un arsenal plus que classique, pour ne pas dire rudimentaire et empirique. La pause réglementaire reste privilégiée par 61,8 % d’entre eux. Vient ensuite l’écoute d’un podcast ou de musique (39,5 %) et l’inévitable shoot caféiné. 26,2 % des interrogés considèrent la pause-café comme le meilleur moyen de combattre la fatigue au volant et de pouvoir enquiller les kilomètres.

En revanche, la délégation technologique peine encore à s’imposer. À peine 12,9 % des conducteurs déclarent utiliser le régulateur de vitesse ou les aides au maintien de l’attention pour soulager leur charge mentale.

Un marché de la prévention

C’est dans cette brèche, à la croisée de la sécurité routière et de la qualité de vie au travail, que veulent s’engouffre les constructeurs.

En documentant ce mal au volant, Ford prépare le terrain pour ses propres innovations, à l’image de son système de conduite assistée de niveau 2 +, BlueCruise, permettant de lâcher le volant sur les voies rapides et conservant les yeux rivés sur la route.

L’homologation n’est valable que sur ce que Ford appelle les « Blue Zones ». En France, cela représente plus de 90 % des 12 000 km d’autoroutes métropolitaines. Vous ne pouvez pas l’utiliser en ville ou sur des routes départementales.

Le constructeur américain n’est pas seul sur ce créneau. D’autres constructeurs comme BMW (Highway Assitant), Cadillac (Super Cruise) ou encore Mercedes (Drive Pilot) proposent également des systèmes de niveau 2+.

Les constructeurs français absents

Alors que les constructeurs français, trustent la majorité du marché des flottes dans l’Hexagone, ni Citroën, ni Peugeot, ni Renault ne propose le niveau 2+ de technologie (sans les mains sur le volant).

Pour qu’un système « mains libres » soit homologué en Europe, il faut une infrastructure matérielle coûteuse (caméra infrarouge de surveillance du regard, cartographie HD par GPS, ou encore multiplication des systèmes de freinage et de direction). Les intégrer impose un surcoût important et totalement rédhibitoire sur une Clio, une 208 ou même un SUV. Luca De Meo, alors patron de la marque au losange, avait officiellement estimé que les investissements colossaux nécessaires pour passer du Niveau 2 au 2+ n’avaient aucun sens économique. Les clients n’étant pas prêts à payer 3 000 € ou 4 000 € juste pour lâcher le volant sur autoroute.

Une question d’image…

Ford et BMW l’ont d’abord intégré sur leurs véhicules premium (Mustang, Série 5 & 7). Aujourd’hui, le constructeur américain part à la conquête des flottes. Pour Ford convaincre une entreprise, et plus précisément les grands comptes, à équiper ses commerciaux en Ford Kuga ou Mustang Mach-E est un enjeu financier massif.

Pour séduire ses interlocuteurs Ford veut se forger une réputation de marque responsable. Par ailleurs, en proposant une technologie de pointe, le constructeur « premiumise » son image. Le système BlueCruise ne se trouve pas sur les modèles d’entrée de gamme. Le client est obligé d’acheter des finitions supérieures ou un « pack tech ».

Quant au surcoût, Ford joue sur l’effet indolore pour les grands parcs. Le système BlueCruise n’est pas gratuit, il coûte 25 € sous forme d’abonnement mensuel. Presque indolore sur les mensualités LLD pour les sociétés. Le constructeur de son côté peut également accorder un geste commercial sur ce système.

… Mais aussi de sécurité

Le discours du constructeur se veut sans équivoque, en transformant l’habitacle en espace de travail à réguler. « Passer une heure ou deux par jour au volant génère une charge mentale et physique que les entreprises ne peuvent plus ignorer », plaide Santiago Sainz Romero, Président de Ford France qui voit dans ces technologies un outil de prévention des risques professionnels.

Reste la question de la démocratisation de ces aides et de la responsabilité des employeurs. Contrairement aux chauffeurs de poids lourds ou d’autocars, il n’existe pas de réglementation spécifique concernant le temps de conduite et de repos pour les conducteurs de VP ou VUL. Les accidents de la route représentent la première cause de mortalité professionnelle en France.