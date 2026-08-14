Le pari fou de Ford : ce nouveau SUV à prix cassé va-t-il sauver la marque ?

Lors d’une réunion privée, mais pas très secrète, à Las Vegas, Ford a dévoilé à des concessionnaires un aperçu de sa prochaine gamme, dont un futur SUV crossover à prix réduit. À partir de 2029, le constructeur américain lancera la production d’un SUV carré qui ressemblerait au premier Ford Escape, sorti au début des années 2000, selon une vidéo des maquettes dévoilées aux concessionnaires. Toutefois, ce design reste provisoire et donne surtout un aperçu du gabarit. On pourrait alors s’attendre à un SUV relativement court, puisque l’Escape mesurait 4,42 mètres de long pour 1,78 mètre de large. Mais pour le moment, rien n’est confirmé, pas même son nom, que Ford aurait refusé de dévoiler.

Pour reconquérir ses parts de marché et sa clientèle, le constructeur américain est prêt à tout. Tout d’abord, pour ce SUV, il mise sur l’hybride. En effet, ce véhicule n’utilisera pas la plateforme Universal EV et ne sera donc pas électrique. Au contraire, il sera proposé en versions essence et hybride. C’est également au niveau du prix que Ford veut frapper fort, puisque le SUV sera commercialisé à moins de 25 000 dollars. C’est la promesse que le constructeur américain veut tenir.

L’avenir de Ford tout tracé

Jusqu’en 2030, Ford a déjà tout planifié. Cinq nouveaux modèles doivent être lancés d’ici la fin de la décennie. On parle notamment du pick-up électrique F-150, attendu en 2027 autour de 28 000 dollars, de la Ford Mustang quatre portes avec un V8 hybride en 2029, sous la barre des 40 000 dollars, ainsi que du SUV crossover hybride ou essence à moins de 25 000 dollars.

Des prix particulièrement accessibles pour ces modèles, puisque le prix moyen d’une voiture neuve aux États-Unis aurait atteint, voire dépassé, le seuil des 50 000 dollars, selon le magazine autotrends.