Citroën 2 CV, Peugeot RCZ Vision et E-T16, DS F3VER, Renault e-Space et R8 Gordini, les constructeurs ont fait feu de tout bois en matière de concepts-cars cette année au Mondial de Paris. Toutefois, ne pensez pas pour autant qu’ils se sont reposés sur leur laurier pour ne proposer que cela car il y a également de nombreuses nouveautés à découvrir. Voici notre sélection.

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Renault : coups de projecteurs sur la Megane et la Twingo

Chez Renault, la star c’est la Megane E-Tech restylée. Elle profite de ce rendez-vous pour dévoiler ses modifications qui portent aussi bien sur l’esthétique que sur la technique. Ainsi, dans le premier domaine, c’est toute la face avant qui a été revue : bouclier, calandre, capot, signature lumineuse, la Megane arbore une nouvelle identité plus dynamique. L’arrière n’évolue presque pas avec seulement les fonds de feux. Même constat pour l’habitacle avec simplement de nouveaux garnissages. Ce n’est néanmoins pas tout puisque cette Mégane hérite d’une nouvelle batterie de 67 kWh, qui lui permet de revendiquer une autonomie de 500 km désormais. Progression également concernant les puissances de recharge avec 165 kWh. Les tarifs sont compris entre 37 500 et 40 500 €.

À ne pas manquer également la nouvelle Twingo.

Peugeot : une GTi électrique

Chez Peugeot, c’est la sportivité qui est mise en avant avec pour la première fois, une GTI électrique et c’est la e-208, qui profite de ces honneurs. Ainsi, au-delà de certains détails esthétiques spécifiques comme les jantes ou les boucliers, c’est bien évidemment la mécanique qui a été le plus de transformations. Ainsi, le moteur qui développe 280 ch (en mode sport) est alimenté par une batterie de 52 kWh, qui lui permet de revendiquer une autonomie de 375 km, à condition bien évidemment d’avoir le pied droit très léger, au risque autrement de passer souvent à la borne de recharge. Disposant comme toutes bornes sportives d’un autobloquant manuel, elle nécessitera tout de même de signer un beau chèque de 42 900 €.

Citroën se la joue baroudeur

Chez les chevrons, on a souhaité augmenter la personnalité des C3, C3 Aircross et de l’Ami. Pour cela, Citroën a mis en place la gamme Outdoor qui se caractérise sur la citadine et le SUV urbain pour des boucliers spécifiques, la teinte vert Segoïa, un logo rouge orangé, des décorations « outdoor » sur les portières avec la mascotte de ce label et des jantes inédites. L’intérieur reçoit un traitement particulier avec des nouvelles garnitures sur la sellerie et la planche de bord et la présence également de la mascotte. Enfin, l’Ami gagne pour l’occasion un toit ouvrant, un accessoire réservé jusqu’alors à l’Ami Buggy.

DS renouvelle son best-seller

Adieu la DS7, place maintenant à la DS n°7. Le modèle stratégique de DS se refait une jeunesse en s’inspirant du style de la DS n°8 avec notamment la calandre lumineuse, une signature lumineuse de forme de crocs et des feux arrière, qui ceinture la poupe. La planche de bord est identique avec une très bonne qualité des matériaux, un large écran multimédia de 16 pouces et quelques originalités comme les poignées de porte avant qui accueillent aussi les haut-parleurs. Très habitable aux places arrière, elle dispose d’un coffre généreux de 560 litres. Commercialisée en hybride 145 ch, mais aussi en 100 % électrique en deux ou quatre roues motrices et avant deux capacités de batterie (74 et 97 kWh), elle revendique une autonomie pouvant atteindre 740 km. Les tarifs sont compris entre 43 900 et 77 500 €.