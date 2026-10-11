Comme Renault avec sa Twingo, Peugeot se met donc à réinterpréter d’anciennes voitures de sa gamme qu’on peut encore qualifier de « contemporaines ». Le coupé RCZ, en effet, a été commercialisé entre 2009 et 2015. Ce coupé cherchait alors à positionner la marque au lion sur le terrain des voitures « plaisir », avec une approche moins radicale, sportive et élitiste qu’Alpine avec l’A110 de seconde génération quelques années plus tard.

Peut-on dire qu’il s’agit d’une Peugeot culte ? Oui et non : elle reprenait alors beaucoup d’éléments de la 308 de première génération et se démarquait surtout de cette dernière par sa carrosserie et son habitacle plus cossu, même si Peugeot Sport a tout de même lancé une RCZ-R ultra-sportive à la fin de sa carrière. Avec un peu plus de 67 000 exemplaires écoulés, le Rcz a aussi connu un relatif succès commercial.

Le RCZ revient !

A l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris 2026, Peugeot fait revenir ce RCZ. Il s’agit là d’une sacrée surprise, avec un véhicule prenant ainsi la forme d’un coupé à deux portes dont la silhouette s’inspire effectivement du RCZ premier du nom.

On retrouve ainsi le grand toit vitré à double bossage, avec une face reprenant les codes du récent concept Polygon mais aussi des 6 et 8 dévoilées à Pékin cette année. La poupe reprend les bandeaux LED à trois étages, transposés ici dans le genre du coupé.

Seul l’intérieur devrait survivre

Dans la plus pure tradition des concept-cars de Peugeot, ce « nouveau » RCZ (appelé plus exactement « Vision RCZ ») n’a aucun avenir commercial en grande série et restera un véhicule de salon.

En revanche, les communicants de Peugeot nous précisent que certains éléments de son habitacle se retrouveront dans la prochaine 208 de troisième génération. Le fameux volant carré, sans doute, car la plupart des composants de sa planche de bord paraissent beaucoup trop futuristes pour se retrouver dans le monde de la grande série (surtout sur le segment des citadines).

Alors, ce Vision RCZ mériterait-il de donner vie à un véhicule de série ? Et si oui, avec quelle mécanique ? Faute de groupes motopropulseurs thermiques « sportifs » à disposition, il faudrait probablement le convertir à l’électrique. Mais justement, pourrait-on imaginer une clientèle en nombre suffisant pour un coupé sportif électrique ? Rien n’est moins sûr.