Peugeot dévoile - enfin - le RCZ cabriolet

Fabriqué à près de 68 000 exemplaires entre 2009 et 2015 et 20, le coupé RCZ constitue l’un des rares « coups de folie » de la marque au lion, souvent assez conservatrice dans ses choix industriels. Décliné en essence, diesel, ainsi qu’en en une puissante version R de 270 ch, ce modèle n’aura manqué que d’une déclinaison cabriolet pour asseoir sa légende. Celle-ci a pourtant été envisagée en 2010 et fait l’objet de développements en interne chez Peugeot, comme on peut le découvrir en visitant l’exposition « Style & design Peugeot », qui se tiendra jusqu’au 22 septembre au Musée de l’Aventure Peugeot, à Sochaux.

Une maquette de de celle qui aurait pu rivaliser avec l’Audi TT Roadster est ainsi exposée, avec un toit partiellement transparent prolongé par une partie souple évoquant le double bossage typique du coupé. Hélas, c'est l'impossibilité de bien reproduire ce trait stylistique sur la version décapotable qui mettra un terme au projet (à quoi s'ajoutent probablement des considérations d'ordre bassement financier...).

Les visiteurs découvriront un autre projet inédit, à savoir celui d’une 208 cabriolet, dont le toit souple aurait marqué une rupture avec les 206 et 207 CC qui l’avaient précédée. Le résultat est harmonieux, mais les faibles perspectives de vente du marché de la découvrable ont probablement sonné le glas des ambitions de Peugeot, qui ne propose d’ailleurs plus aucun modèle de ce type dans son catalogue.

Le reste de l’exposition permet de (re-) découvrir nombre de concept-cars de la marque, mais aussi un retour sur l’histoire de la création du bureau de style Peugeot, ainsi qu’un focus sur ceux qui l’ont dirigé, et notamment Gérard Welter qui partageait sa vie entre les modèles de série la semaine et ceux de compétition le week-end. La WM Le Mans qu’il avait dessinée fait partie de l’exposition, au même titre, et dans un tout autre registre que la 404 des Records, qui a récemment participé à une mémorable traversée de Paris à laquelle Caradisiac avait participé. De nombreux modèles sont donc exposés, aux côtés de photos et d’archives diverses, à quoi s’ajoutent des surprises que l’on nous promet nombreuses.