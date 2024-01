Des anciennes d’exception ambiancent Paris

Ce n’est pas une question de nombre. Devant l’immeuble de l’Automobile Club de France, place de la Concorde, à Paris, il n’y avait qu’une poignée de voitures anciennes, ce lundi soir. N’importe qui pouvait s’en approcher. Et c’était une occasion incroyable, car les autos revêtaient toutes un caractère exceptionnel. Par leur palmarès, leur histoire, souvent liée à celle du circuit de Montlhéry, leur beauté, leur mélodie aussi.

En effet, loin de rester statiques, elles ont relié la Concorde au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, où le salon Rétromobile va ouvrir ses portes. Et ce, faisant une pause au Champ-de-Mars. Des Bugatti, Salmson, Chenard et Walcker, Amilcar, Darmont, Panhard et autre Peugeot, des années 20 à 60, ont parcouru les rues de la capitale, offrant aux passionnés et aux passants un spectacle magnifique. Des moteurs qui loin de faire du bruit, émettent une mélodie, en particulier le 8-cylindres Bugatti, des carrosseries fines et délicates tranchant avec la massive lourdeur des autos actuelles, des odeurs enfin, appartenant au passé, que certains jugeront insupportables mais qui pour d’autres feraient presque aimer la pollution.

Nous avons eu le droit de nous mêler au cortège, pour mieux le filmer et le photographier. Ce fut une expérience courte, mais intense et mémorable, une manifestation de beauté fascinante tant Paris a offert à ces anciennes un cadre absolument magique. Elles seront exposées au salon Rétromobile dès Mercredi. Achetez vos billets ici.

Bugatti 36 1925

Bugatti 35 1925

Amilcar C6 / Grand Prix 1927

Panhard DB Antem 1951

Panhard DB Antem-Trouis 1952

Peugeot 404 Record 1965

Darmont Spécial Usine 1927

Salmson GS8 1928

Chenard & Walcker Tank Z1 Spécial 1925