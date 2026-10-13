Renault en fait-il trop en renouant avec ses anciennes gloires ? Si certains le pensent, la marque au losange continue sur sa lancée. Alors que la Renault 5 séduit et que la petite Twingo attire les regards des passants, un véhicule ô combien important dans l’histoire refait surface.

Depuis 1984, l’Espace n’a jamais quitté le catalogue, mais force est de constater que le modèle actuel ne déchaîne pas les foules, ni les bons de commande. À l’inverse, ce concept E-Space attire les regards et convoque des souvenirs. Qui n’en a pas à bord d’un Espace ?

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Il y a tout d’abord cette face avant, typique du TGV, avec cette calandre inversée si caractéristique, de même que le bas du bouclier, équipé d’un volet amovible afin d’améliorer l’aérodynamisme. Par ailleurs, la partie basse noire, qui ceinture toute la carrosserie, est également un clin d’œil au premier opus. Cette astuce permet aussi de casser visuellement la hauteur de l’auto, d’autant que les flancs sont assez monolithiques.

En revanche, la partie haute fait davantage référence à la seconde génération, dont les surfaces vitrées semblent dénuées de montants, à l’inverse du dernier, particulièrement marqué.

Le retour de la « voiture à vivre »

Sans surprise, le gabarit de cet E-Space est bien plus généreux que le modèle des années 80. Lorsque ce dernier mesurait 4,25 m de long, celui qui s’expose s’étend sur 4,70 m (2,02 m de large et 1,67 m de haut) et repose sur d’immenses jantes de 23 pouces. Quant à la partie technique, Renault ne laisse rien transparaître hormis qu’il se nourrit exclusivement de watts. On pourrait toutefois imaginer qu’il cache un électromoteur de 220 ch accouplé à une batterie de 87 kWh et à une architecture de 800 V…

Renault souhaite davantage mettre l’accent sur l’habitacle. La planche de bord est un morceau de choix à bord de ce concept. Très épurée et englobant les contre-portes, elle inaugure un écran géant d’une longueur de 1,13 m ! Baptisé OpenR Panorama, il regroupe toutes les informations au plus près du pare-brise pour améliorer la sécurité. Cet écran géant n’est pas là par hasard puisqu’il équipera les futurs Rafale et Scénic. Vu son emplacement, il n’a pas vocation à être tactile, mais se commande via deux écrans positionnés de chaque côté du volant.

L’accent est mis sur le bien-être à bord, cela passe par de grandes surfaces vitrées, un intérieur coloré ou encore de la moquette épaisse. Comme pour la première génération, les six occupants profitent d’une modularité poussée. Ceux des rangs deux et trois peuvent pivoter pour faire salon. En position normale, les passagers du deuxième rang profitent alors de tablettes aviation avec des écrans de 12,3 pouces. Ces deux sièges peuvent aussi se replier pour former une table.

Quel avenir pour cet E-Space ?

Officiellement, ce concept n’a pas vocation à devenir un modèle de série. Renault souhaite avant tout mettre en avant sa volonté de créer des « voitures à vivre » avec quelques éléments techniques comme ce vaste écran. Toutefois, on note un retour du monospace dans le discours et les visions de plusieurs constructeurs. Si l’accueil du public est positif, Renault pourrait y réfléchir à deux fois.

Séduit ou pas ?

Le concept E-Space en lui-même n’a rien d’extraordinaire. En revanche, l’idée d’offrir potentiellement une alternative au SUV me séduit nettement plus.