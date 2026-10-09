Les pessimistes diront que c’est une manière de tirer sur l’ambulance quand les optimistes prétendront que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Toujours est-il qu’une auto à la carrière commerciale très en deçà des prévisions de la marque permet de grappiller de très intéressantes remises si l’on souhaite se l’offrir.

Évidemment il faut, pour cela, avoir un goût particulier pour des modèles qui ne font pas l’unanimité, ou se moquer totalement d’une ligne, ou d’un genre peu apprécié par ses contemporains.

Pourtant, parmi les autos présentées ici, aucune n’est réellement à fuir, et pour qui se moque du regard d’autrui ou qui est simplement à la recherche d’une voiture dont le prix est le moins élevé possible, elles peuvent même s’avérer une excellente alternative à certains best-sellers.

D’autant que l’on retrouve dans ce palmarès des modèles de toutes tailles. Et si certains risquent de ne pas être mis en avant sur les podiums rutilants du Mondial qui se déroule la semaine prochaine à la Porte de Versailles, ils devraient pourtant faire partie de la fête, se cacher sur les stands des constructeurs et rester tout à fait ouverts à recevoir les commandes. Et chacune d’entre elles, si elle a fait un flop, est aussi devenue un bon plan.

Citroën C4X : l’Orientale mal aimée

Pourquoi c’est un flop ?

Née en 2022 et restylée l’an passé, cette berline à coffre et à grandes roues a été initialement conçue pour le marché du Moyen-Orient. Mais étant donné le succès du Renault Arkana, la direction de Citroën a décidé de le commercialiser en Europe, histoire de damer le pion à la concurrence. Mais c’est raté.

D’ailleurs le SUV coupé de Renault, après des débuts tonitruants s’est lui aussi écrasé dans le mur du succès et n’est pas renouvelé. Reste une (un ?) C4X toujours au catalogue, mais totalement invisibilisé sur le marché. D’ailleurs seuls 815 exemplaires ont trouvé preneurs au premier trimestre de cette année.

Pourquoi c’est un bon plan ?

L’engin de 4,58m au coffre de 510 l est une familiale recommandable dans ses nombreuses versions qui débutent à moins de 30 000 euros.

Dacia Jogger : elle a du mal à faire le break

Pourquoi c’est un flop ?

Depuis son lancement, ce grand break dérivé de la Sandero n’a jamais réellement trouvé sa voie. L’auto a pourtant des atouts que d’autres n’ont pas, et notamment ses sept places, ou, à défaut, une malle gigantesque de 708 l en version 5 places. Las, malgré ses atouts, il n’est jamais arrivé à égaler les scores du Duster et, depuis son lancement, ceux du Bigster.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Annoncé à 26 500 euros avec la motorisation hybride de 155 ch, c’est une bonne affaire. D’autant que les soucis récents de Dacia, et les mauvais scores de ce Jogger lui laissent espérer de jolies remises. Puisque la marque a enfin consenti à en donner, après 20 ans de refus.

Dacia Duster : une petite baisse de régime

Pourquoi c’est un flop ?

C’est la star du franco roumain depuis bientôt 18 ans. Mais ces temps-ci, le Dacia Duster est malmené par son grand frère Bigster, plus habitable, aux lignes plus actuelles, alors qu’il est plus cher. Et l’arrivée du Striker au Mondial ne devrait pas arranger ses affaires.

Pourquoi c’est un bon plan ?

C’est peut-être le moment de justement faire une affaire en s’offrant l’une de ses versions, dont les tarifs démarrent à moins de 20 000 euros, avec, à la clé, une remise déguisée en offre « spéciale salon ». Car, pour la première fois, Dacia consent à offrir quelques remises. Autant en profiter et rouler dans un SUV B dont le succès passé est largement mérité et qui, à des prix accessibles, tient la dragée haute à ses concurrents chinois.

Peugeot 408 : l’invisible

Pourquoi c’est un flop ?

Elle se vend six fois moins que la 308 dont elle reprend les bases techniques. Comme la C4X de la maison voisine Citroën, la Peugeot 408 ne sait pas à quelle clientèle se vouer, celle des SUV familiaux ou des berlines coupées qui le sont moins ?

Ne sachant sur quel pied danser, peu de monde l’a acheté. Seules 3 438 unités ont trouvé preneur entre janvier et décembre de cette année. Malgré un restyling tout frais tout beau pour lui redonner un coup d’éclat.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Aussi logeable qu’un SUV, plus confortable, plus dynamique et moins chère qu’une auto haute perchée, les arguments en faveur de la 408 sont nombreux, et ses défauts limités à un look qui ne fait pas l’unanimité. C’est peu.

Renault Espace, le roi déchu

Pourquoi c’est un flop ?

Il se vend deux fois moins de Renault Espace que de Peugeot 5008, alors que ce dernier n’est plus non plus le best-seller qu’il fut jadis. Que s’est-il passé pour que l’auto au passé prestigieux et au 1,5 million d’exemplaires vendus vieillisse mal dans le cœur des clients ? La cinquième version, qui n’avait ni les qualités d’un monospace ni celles d’un SUV a été boudée et la sixième, qui n’est que la version break de l’Austral, l’est tout autant. En y ajoutant un prix de base légèrement supérieur à son rival, on obtient un cocktail qui a le goût du flop.

Pourquoi c’est un bon plan ?

Comme l’Austral, l’Espace est un SUV confortable et sobre avec son moteur hybride de 200 ch. Il vient tout juste d’être restylé et, puisqu’il est boudé par les clients, il pourrait bien devenir financièrement intéressant. Peut-être même plus intéressant que son rival 5008.