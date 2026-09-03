En bref Citadine polyvalente

Motorisation essence

A ârtir de 17 650 €

Malgré la percée de Tesla et l’arrivée de nombreuses concurrentes chinoises, la Dacia Sandero reste la voiture la plus vendue en Europe. La citadine polyvalente fait preuve d’une régularité étonnante, notamment auprès des particuliers qui représentent le premier canal de vente de la marque. Ces derniers démontrent une fidélité à toute épreuve, avec un taux de renouvellement estimé à 82,10 % par AAA Data.

Une hausse des prix de 30% en 5 ans

Au niveau des prix, la Sandero fait preuve d’une régularité étonnante : ces derniers sont en hausse constante depuis 5 ans (+30 %). Une augmentation justifiée en partie par le coût de l’énergie, des matières premières, etc., mais aussi par la stratégie de montée en gamme de Dacia qui a résolument mis de côté son statut de marque low-cost avec des modèles comme le Bigster ou le prochain Striker.

La mise à jour opérée par Dacia en début d’année sur la Sandero vise à consolider ce socle de fidèles. Aujourd’hui, le prix d’appel d’une Sandero est fixé à 13 290 € avec la motorisation SCe 65. Celle-ci représente à peine 20 % des ventes. Dans l’Hexagone, les acheteurs plébiscitent massivement la Stepway, sa déclinaison plus cossue, facturée dès 16 350 € avec le GPL et dès 17 650 € avec la motorisation TCe 110 à l’essai aujourd’hui.

Face au GPL, une motorisation perdante sur tous les fronts

Pourquoi conserver cette motorisation plus chère que le GPL, Eco-G 120, offrant le même niveau de puissance, des coûts d’usage plus bas et une boîte automatique ? La réponse est simple. La Sandero est une voiture internationale et le 1.0 « HR10 », à l’architecture différente, cible des marchés aux besoins spécifiques. Conserver cette motorisation commune au groupe Renault permet d’enrichir le catalogue sans surcoût. En France particulièrement, le TCe 110 répond à une clientèle qui ne veut pas de GPL, et elle reste majoritaire. En effet, en 2025, la part des ventes de l’essence représentait 70/30 face au GPL sur la Sandero berline et 50/50 sur la version Stepway.

Ce 3-cylindres essence de 1,0 l est dépourvu d’électrification. Il développe donc 110 chevaux et un couple maxi de 200 Nm. Il est (malheureusement) exclusivement associé à une boîte manuelle à six rapports. Une boîte automatique lui permettrait d’offrir davantage de confort de conduite en ville, où le conducteur doit jongler entre le trop-plein d’énergie de ce moteur à bas régime et une commande de boîte accrocheuse.

Un moteur réservé à la version Stepway

Hors agglomération, en revanche, ce petit 1.0 se porte garant d’accélérations et de reprises gonflées à la testostérone. Sa vitalité est très plaisante et rassure pour les dépassements, les insertions sur voie rapide et la conduite avec 5 passagers à bord. Il offre à son conducteur une belle plage d’utilisation qui permet d’envisager sans contrainte les longs trajets. Dommage, il se montre toujours un peu bruyant dans l’effort et consomme un peu trop. Il sera difficile de descendre sous les 6 l/100 km. Nous avons relevé pour notre part une moyenne de 6,4 l/100 km sur l’ensemble de notre essai.

Les trains roulants n’ont pas fait l’objet d’évolutions à l’occasion de ce restylage. La Sandero Stepway reste dans l'ensemble confortable avec des suspensions réglées souples qui n’invitent pas à hausser le rythme. Cette citadine à tout faire s’avère aussi à l’aise en ville, où elle se faufile et se stationne aisément grâce à son petit gabarit, que sur le réseau secondaire où elle absorbe les bosses sans broncher. Il faudra se montrer indulgent sur la direction qui n’est pas un modèle de précision, le roulis marqué sur les appuis et l’insonorisation médiocre à haute vitesse.

Esthétiquement, ce restylage apporte quelques petites nouveautés comme le design de la calandre et des boucliers avant et arrière. La signature lumineuse est aussi revue avec une mise en avant de symboles en forme de pixels. Cette version Stepway, la plus sollicitée en France, bénéficie de quelques spécificités comme le bandeau noir et de nouvelles protections de carrosserie en plastique recyclé. L'habitacle reçoit quelques évolutions avec notamment un écran multimédia de 10 pouces sur les versions les plus cossues et aussi une instrumentation numérique couleur. Les aérateurs sont redessinés. Les aspects pratiques ne changent pas, que ce soit le volume de chargement ou l'habitabilité arrière.

Malgré l’inflation des tarifs, il faut bien reconnaître que Dacia a enrichi la dotation de son modèle. Ainsi, ce millésime 2026 gagne une caméra multi-vues, des rétroviseurs extérieurs rabattables, des feux de route automatiques ou encore les derniers ADAS comme la surveillance obligatoire du conducteur.