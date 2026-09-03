Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?
Toujours en tête des ventes auprès des particuliers en Europe, la Dacia Sandero s'offre un restylage stratégique. Mais avec des tarifs désormais proches des 18 000 € dans cette version Stepway et un malus écologique qui s'invite à la fête, ce bloc essence TCe 110 conserve-t-il son intérêt face à la concurrence et à la version GPL ?
Sommaire
Note
de la rédaction
13/20
Note
des propriétaires
En bref
Citadine polyvalente
Motorisation essence
A ârtir de 17 650 €
Malgré la percée de Tesla et l’arrivée de nombreuses concurrentes chinoises, la Dacia Sandero reste la voiture la plus vendue en Europe. La citadine polyvalente fait preuve d’une régularité étonnante, notamment auprès des particuliers qui représentent le premier canal de vente de la marque. Ces derniers démontrent une fidélité à toute épreuve, avec un taux de renouvellement estimé à 82,10 % par AAA Data.
Une hausse des prix de 30% en 5 ans
Au niveau des prix, la Sandero fait preuve d’une régularité étonnante : ces derniers sont en hausse constante depuis 5 ans (+30 %). Une augmentation justifiée en partie par le coût de l’énergie, des matières premières, etc., mais aussi par la stratégie de montée en gamme de Dacia qui a résolument mis de côté son statut de marque low-cost avec des modèles comme le Bigster ou le prochain Striker.
La mise à jour opérée par Dacia en début d’année sur la Sandero vise à consolider ce socle de fidèles. Aujourd’hui, le prix d’appel d’une Sandero est fixé à 13 290 € avec la motorisation SCe 65. Celle-ci représente à peine 20 % des ventes. Dans l’Hexagone, les acheteurs plébiscitent massivement la Stepway, sa déclinaison plus cossue, facturée dès 16 350 € avec le GPL et dès 17 650 € avec la motorisation TCe 110 à l’essai aujourd’hui.
Face au GPL, une motorisation perdante sur tous les fronts
Pourquoi conserver cette motorisation plus chère que le GPL, Eco-G 120, offrant le même niveau de puissance, des coûts d’usage plus bas et une boîte automatique ? La réponse est simple. La Sandero est une voiture internationale et le 1.0 « HR10 », à l’architecture différente, cible des marchés aux besoins spécifiques. Conserver cette motorisation commune au groupe Renault permet d’enrichir le catalogue sans surcoût. En France particulièrement, le TCe 110 répond à une clientèle qui ne veut pas de GPL, et elle reste majoritaire. En effet, en 2025, la part des ventes de l’essence représentait 70/30 face au GPL sur la Sandero berline et 50/50 sur la version Stepway.
Ce 3-cylindres essence de 1,0 l est dépourvu d’électrification. Il développe donc 110 chevaux et un couple maxi de 200 Nm. Il est (malheureusement) exclusivement associé à une boîte manuelle à six rapports. Une boîte automatique lui permettrait d’offrir davantage de confort de conduite en ville, où le conducteur doit jongler entre le trop-plein d’énergie de ce moteur à bas régime et une commande de boîte accrocheuse.
Un moteur réservé à la version Stepway
Hors agglomération, en revanche, ce petit 1.0 se porte garant d’accélérations et de reprises gonflées à la testostérone. Sa vitalité est très plaisante et rassure pour les dépassements, les insertions sur voie rapide et la conduite avec 5 passagers à bord. Il offre à son conducteur une belle plage d’utilisation qui permet d’envisager sans contrainte les longs trajets. Dommage, il se montre toujours un peu bruyant dans l’effort et consomme un peu trop. Il sera difficile de descendre sous les 6 l/100 km. Nous avons relevé pour notre part une moyenne de 6,4 l/100 km sur l’ensemble de notre essai.
Les trains roulants n’ont pas fait l’objet d’évolutions à l’occasion de ce restylage. La Sandero Stepway reste dans l'ensemble confortable avec des suspensions réglées souples qui n’invitent pas à hausser le rythme. Cette citadine à tout faire s’avère aussi à l’aise en ville, où elle se faufile et se stationne aisément grâce à son petit gabarit, que sur le réseau secondaire où elle absorbe les bosses sans broncher. Il faudra se montrer indulgent sur la direction qui n’est pas un modèle de précision, le roulis marqué sur les appuis et l’insonorisation médiocre à haute vitesse.
Esthétiquement, ce restylage apporte quelques petites nouveautés comme le design de la calandre et des boucliers avant et arrière. La signature lumineuse est aussi revue avec une mise en avant de symboles en forme de pixels. Cette version Stepway, la plus sollicitée en France, bénéficie de quelques spécificités comme le bandeau noir et de nouvelles protections de carrosserie en plastique recyclé. L'habitacle reçoit quelques évolutions avec notamment un écran multimédia de 10 pouces sur les versions les plus cossues et aussi une instrumentation numérique couleur. Les aérateurs sont redessinés. Les aspects pratiques ne changent pas, que ce soit le volume de chargement ou l'habitabilité arrière.
Malgré l’inflation des tarifs, il faut bien reconnaître que Dacia a enrichi la dotation de son modèle. Ainsi, ce millésime 2026 gagne une caméra multi-vues, des rétroviseurs extérieurs rabattables, des feux de route automatiques ou encore les derniers ADAS comme la surveillance obligatoire du conducteur.
Chiffres clés *
- Longueur : 4,10 m
- Largeur : 1,78 m
- Hauteur : 1,58 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 328 l / 1 455 l
- Boite de vitesse : Méca. à 6 rapports
- Carburant : Essence
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Décembre 2020
* pour la version III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
Photos (41)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération