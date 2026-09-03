Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?
4. Dacia Sandero Stepway TCe 110 : reste-t-elle imbattable face aux Citroën C3 et MG3 dès 17 650 € ?
La Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 110 ch à partir de 17 650 € est évaluée dans la catégorie des citadines polyvalentes qui comprend notamment :
La Citroën C3 Plus à partir de 100 ch et 18 200 €
La MG3 Hybrid à partir de 140 ch et 18 990 €
La Renault Clio TCe 115 à partir de 19 900 €
|Dacia Sandero Steway Tce 110 Extrême
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13 /20
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