La Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 110 ch à partir de 17 650 € est évaluée dans la catégorie des citadines polyvalentes qui comprend notamment :

La Citroën C3 Plus à partir de 100 ch et 18 200 €

La MG3 Hybrid à partir de 140 ch et 18 990 €

La Renault Clio TCe 115 à partir de 19 900 €