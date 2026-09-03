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Dacia Sandero 3 Stepway

Essai

Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

4  

4. Dacia Sandero Stepway TCe 110 : reste-t-elle imbattable face aux Citroën C3 et MG3 dès 17 650 € ?

 

Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?

La Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 110 ch à partir de 17 650 € est évaluée dans la catégorie des citadines polyvalentes qui comprend notamment :

La Citroën C3 Plus à partir de 100 ch et 18 200 €

La MG3 Hybrid à partir de 140 ch et 18 990 €

La Renault Clio TCe 115 à partir de 19 900 €

Dacia Sandero Steway Tce 110 Extr&#xEA;me
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
 
Sécurité
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
  • 5.2
 
Note globale : 13 /20
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