Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?
3. Dacia Sandero Stepway TCe 110 : faut-il vraiment l'acheter face au GPL et à la concurrence ?
La concurrence : la MG3 en rivale directe
À 17 650 €, la Sandero Stepway TCe 110 se retrouve toujours seule, mais l’écart avec la concurrence est devenu plus réduit. Notamment face au tandem Citroën C3 et C3 Aircross et surtout à la MG3 Hybrid commercialisée à 18 990 € et garantie 7 ans.
À retenir : peu de valeur ajoutée face au GPL
La Sandero Stepway TCe 110 reste une proposition cohérente, mais difficile à défendre face au GPL. À 17 650 € en finition Expression, elle offre un moteur volontaire et polyvalent, une dotation désormais correcte et un rapport prix/prestations encore intéressant. Mais l'addition grimpe rapidement une fois le malus intégré, tandis que les 6,4 à 6,7 l/100 km relevés durant l'essai ne plaident pas en sa faveur sur le plan économique. Pour quelques euros de plus, la Sandero Stepway Eco-G 120 GPL offre une boîte automatique et un coût d’utilisation moins élevé. Donc, à moins d'être réfractaire au GPL ou de ne pas disposer facilement d'une station adaptée à son usage, l'Eco-G 120 apparaît comme le choix le plus rationnel. Le TCe 110 conserve toutefois un intérêt pour celui qui privilégie la simplicité de l'essence et souhaite profiter d'un moteur particulièrement tonique, quitte à accepter un coût d'utilisation supérieur.
Caradisiac a aimé
- La présentation et le design soignés
- Les tarifs attractifs
- Le bon rapport prix/équipement
- La polyvalence en général
- La vitalité du 3 cylindres
Caradisiac n'a pas aimé
- Les prix en hausse
- La faible valeur ajoutée du Tce 110 face au GPL
- Pas de boîte automatique proposée
- La consommation élevée
- La sonorité du moteur et l'insonorisation passable
- La boîte de vitesses accrocheuse
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXPRESSION
|128 (wltp)
|17 650 €
|€
|III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME
|128 (wltp)
|18 650 €
|€
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