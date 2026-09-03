La concurrence : la MG3 en rivale directe

À 17 650 €, la Sandero Stepway TCe 110 se retrouve toujours seule, mais l’écart avec la concurrence est devenu plus réduit. Notamment face au tandem Citroën C3 et C3 Aircross et surtout à la MG3 Hybrid commercialisée à 18 990 € et garantie 7 ans.

À retenir : peu de valeur ajoutée face au GPL

La Sandero Stepway TCe 110 reste une proposition cohérente, mais difficile à défendre face au GPL. À 17 650 € en finition Expression, elle offre un moteur volontaire et polyvalent, une dotation désormais correcte et un rapport prix/prestations encore intéressant. Mais l'addition grimpe rapidement une fois le malus intégré, tandis que les 6,4 à 6,7 l/100 km relevés durant l'essai ne plaident pas en sa faveur sur le plan économique. Pour quelques euros de plus, la Sandero Stepway Eco-G 120 GPL offre une boîte automatique et un coût d’utilisation moins élevé. Donc, à moins d'être réfractaire au GPL ou de ne pas disposer facilement d'une station adaptée à son usage, l'Eco-G 120 apparaît comme le choix le plus rationnel. Le TCe 110 conserve toutefois un intérêt pour celui qui privilégie la simplicité de l'essence et souhaite profiter d'un moteur particulièrement tonique, quitte à accepter un coût d'utilisation supérieur.

Caradisiac a aimé

La présentation et le design soignés

Les tarifs attractifs

Le bon rapport prix/équipement

La polyvalence en général

La vitalité du 3 cylindres

Caradisiac n'a pas aimé

Les prix en hausse

La faible valeur ajoutée du Tce 110 face au GPL

Pas de boîte automatique proposée

La consommation élevée

La sonorité du moteur et l'insonorisation passable

La boîte de vitesses accrocheuse