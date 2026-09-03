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Essai

Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

4  

3. Dacia Sandero Stepway TCe 110 : faut-il vraiment l'acheter face au GPL et à la concurrence ?

 

Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?

La concurrence : la MG3 en rivale directe

À 17 650 €, la Sandero Stepway TCe 110 se retrouve toujours seule, mais l’écart avec la concurrence est devenu plus réduit. Notamment face au tandem Citroën C3 et C3 Aircross et surtout à la MG3 Hybrid commercialisée à 18 990 € et garantie 7 ans.

À retenir : peu de valeur ajoutée face au GPL

La Sandero Stepway TCe 110 reste une proposition cohérente, mais difficile à défendre face au GPL. À 17 650 € en finition Expression, elle offre un moteur volontaire et polyvalent, une dotation désormais correcte et un rapport prix/prestations encore intéressant. Mais l'addition grimpe rapidement une fois le malus intégré, tandis que les 6,4 à 6,7 l/100 km relevés durant l'essai ne plaident pas en sa faveur sur le plan économique. Pour quelques euros de plus, la Sandero Stepway Eco-G 120 GPL offre une boîte automatique et un coût d’utilisation moins élevé. Donc, à moins d'être réfractaire au GPL ou de ne pas disposer facilement d'une station adaptée à son usage, l'Eco-G 120 apparaît comme le choix le plus rationnel. Le TCe 110 conserve toutefois un intérêt pour celui qui privilégie la simplicité de l'essence et souhaite profiter d'un moteur particulièrement tonique, quitte à accepter un coût d'utilisation supérieur.

Caradisiac a aimé

  • La présentation et le design soignés
  • Les tarifs attractifs
  • Le bon rapport prix/équipement
  • La polyvalence en général
  • La vitalité du 3 cylindres

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les prix en hausse
  • La faible valeur ajoutée du Tce 110 face au GPL
  • Pas de boîte automatique proposée
  • La consommation élevée
  • La sonorité du moteur et l'insonorisation passable
  • La boîte de vitesses accrocheuse

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXPRESSION 128 (wltp) 17 650 €  €
III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME 128 (wltp) 18 650 €  €
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