Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?
5. La fiche technique de la Dacia Sandero Stepway TCe 110 (2026)
Les chiffres clés
|Dacia Sandero 3 Stepway III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME
|Généralités
|Finition
|STEPWAY EXTREME
|Date de commercialisation
|04/11/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,10 m
|Largeur sans rétros
|1,78 m
|Hauteur
|1,58 m
|Empattement
|2,60 m
|Volume de coffre mini
|328 L
|Volume de coffre maxi
|1 455 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 170 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|6 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|999 cm3
|Puissance
|110 ch
|Couple
|200 Nm à 2 900 trs/min
|Boîte de vitesses
|Mécanique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10 s
|Volume du réservoir
|50 L
|Emissions de CO2
|128 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|400
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