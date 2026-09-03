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Dacia Sandero 3 Stepway

Essai

Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

4  

5. La fiche technique de la Dacia Sandero Stepway TCe 110 (2026)

 

Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?

 

Les chiffres clés

Dacia Sandero 3 Stepway III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME
Généralités  
Finition STEPWAY EXTREME
Date de commercialisation 04/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,10 m
Largeur sans rétros 1,78 m
Hauteur 1,58 m
Empattement 2,60 m
Volume de coffre mini 328 L
Volume de coffre maxi 1 455 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 170 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 999 cm3
Puissance 110 ch
Couple 200 Nm à 2 900 trs/min
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 128 g/km (wltp)
Bonus malus max 400
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