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Dacia Sandero 3 Stepway

Essai

Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

4  

2. Dacia Sandero Stepway TCe 110 : que valent les nouvelles finitions dès 17 650 € ?

 

Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?

La nouvelle Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 110 est disponible en France en 2 finitions.

Finition Expression – À partir de 17 650 €

Design & Confort : Sellerie Stepway, feux LED (signature en Y), barres de toit, climatisation et vitres teintées, barres de toit modulables, antibrouillards.

Technologie : Tableau de bord numérique 3,5'', écran tactile 8’’, 4 HP, réplication smartphone sans fil (Android/Apple), support smartphone, radars de recul, allumage auto des feux et essuie-glaces.

Sécurité active : Freinage d'urgence autonome, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux et surveillance de l'attention.

Praticité : Banquette 60/40, accoudoir avant et réglages en hauteur pour le conducteur.

Confort de conduite : Volant Soft Feel, vitres arrière électriques, rétroviseurs électriques et dégivrants.

Design intérieur : Sellerie Confort, finitions textiles sur la planche de bord.

Finition Extrême - À partir de 18 650 €

Équipements supplémentaires (Base Finition Expression) :

Technologie & Confort : Climatisation automatique, carte d'accès et de démarrage mains libres, caméra de recul.

Design extérieur : Jantes alliage 16’’, antenne requin stylisée et coques de rétroviseurs noires.

Capacités & Astuces : Mode antipatinage Extended Grip (pour sols meubles) et plancher de coffre à double niveau.

Le point techno : le grand écran du Duster

La Sandero reçoit sur les finitions haut de gamme un grand écran tactile 10’’. Il propose une interface simple, fluide et sans chichi. Il est compatible Android et CarPlay sans fil et dispose d'une navigation connectée.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME

Equipements de sécurité

  • Assistance au freinage d&#039;urgence + allumage des warnings

  • Airbag frontal conducteur et passager

  • Airbag latéral AV : thorax + rideau

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Détecteur d&#039;angle mort

  • Feux anti brouillard

  • Système de fixation Isofix

  • Détection de pression des pneus

  • Feux AR avec signature lumineuse Y

  • Feux de jour à LED

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • ABS

Equipements de confort

  • Climatisation automatique

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit

  • Rappel de bouclage de ceintures

  • Frein de parking électrique

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants

  • Lève-vitre conducteur électrique impulsionnel

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Console haute + rangement fermé avec accoudoir

  • Lève-vitres AR électriques

  • Volant Soft Feel TEP

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Rétroviseurs extérieurs Brun Cuivré

  • Banquette AR 1/3-2/3

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit modulables

  • Jantes alliage 16&#039;&#039; TAMIA noires

  • Sellerie TEP Microcloud

Autres équipements

  • Caméra de recul

  • Prédisposition Ethylotest

  • Condamnation des ouvrants en roulant

  • Bouton appel d&#039;urgence

  • Plancher de coffre double niveau

  • Aide au parking AV / AR

  • Media Display 10&#039;&#039; + 4 haut-parleurs + réplication smartphone (par parcâble et sans fil)

  • Boîte de vitesse manuelle 6

  • Mode éco

  • Nouveau tableau de bord numérique 7&#039;&#039; (AMDC)

  • Eclairage du coffre

  • Kit de gonflage

  • Carte mains libres

  • 3 appuis-têtes AR

  • Signature lumineuse DACIA en Y à LED

  • Condamnation centralisée des portes

  • Antenne requin

  • Extended Grip

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

  • Stripping Extreme

  • ESP

Options disponibles

  • Roue de secours

     : 

    250 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture nacrée Noir Nacré

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Bleu Iron

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Vert Cèdre

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Beige Safari

     : 

    650 €

  • Peinture métallisée Jaune Ambré

     : 

    650 €

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