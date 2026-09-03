Dacia Sandero Stepway : pourquoi choisir l'essence TCe 110 quand le GPL fait (presque) tout mieux ?
2. Dacia Sandero Stepway TCe 110 : que valent les nouvelles finitions dès 17 650 € ?
La nouvelle Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 110 est disponible en France en 2 finitions.
Finition Expression – À partir de 17 650 €
Design & Confort : Sellerie Stepway, feux LED (signature en Y), barres de toit, climatisation et vitres teintées, barres de toit modulables, antibrouillards.
Technologie : Tableau de bord numérique 3,5'', écran tactile 8’’, 4 HP, réplication smartphone sans fil (Android/Apple), support smartphone, radars de recul, allumage auto des feux et essuie-glaces.
Sécurité active : Freinage d'urgence autonome, maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux et surveillance de l'attention.
Praticité : Banquette 60/40, accoudoir avant et réglages en hauteur pour le conducteur.
Confort de conduite : Volant Soft Feel, vitres arrière électriques, rétroviseurs électriques et dégivrants.
Design intérieur : Sellerie Confort, finitions textiles sur la planche de bord.
Finition Extrême - À partir de 18 650 €
Équipements supplémentaires (Base Finition Expression) :
Technologie & Confort : Climatisation automatique, carte d'accès et de démarrage mains libres, caméra de recul.
Design extérieur : Jantes alliage 16’’, antenne requin stylisée et coques de rétroviseurs noires.
Capacités & Astuces : Mode antipatinage Extended Grip (pour sols meubles) et plancher de coffre à double niveau.
Le point techno : le grand écran du Duster
La Sandero reçoit sur les finitions haut de gamme un grand écran tactile 10’’. Il propose une interface simple, fluide et sans chichi. Il est compatible Android et CarPlay sans fil et dispose d'une navigation connectée.
Equipements et options
Version : III (3) STEPWAY 1.0 TCE 110 EXTREME
Equipements de sécurité
Assistance au freinage d'urgence + allumage des warnings
Airbag frontal conducteur et passager
Airbag latéral AV : thorax + rideau
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Détecteur d'angle mort
Feux anti brouillard
Système de fixation Isofix
Détection de pression des pneus
Feux AR avec signature lumineuse Y
Feux de jour à LED
Régulateur et limiteur de vitesse
ABS
Equipements de confort
Climatisation automatique
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Rappel de bouclage de ceintures
Frein de parking électrique
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants
Lève-vitre conducteur électrique impulsionnel
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Console haute + rangement fermé avec accoudoir
Lève-vitres AR électriques
Volant Soft Feel TEP
Siège conducteur réglable en hauteur
Rétroviseurs extérieurs Brun Cuivré
Banquette AR 1/3-2/3
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit modulables
Jantes alliage 16'' TAMIA noires
Sellerie TEP Microcloud
Autres équipements
Caméra de recul
Prédisposition Ethylotest
Condamnation des ouvrants en roulant
Bouton appel d'urgence
Plancher de coffre double niveau
Aide au parking AV / AR
Media Display 10'' + 4 haut-parleurs + réplication smartphone (par parcâble et sans fil)
Boîte de vitesse manuelle 6
Mode éco
Nouveau tableau de bord numérique 7'' (AMDC)
Eclairage du coffre
Kit de gonflage
Carte mains libres
3 appuis-têtes AR
Signature lumineuse DACIA en Y à LED
Condamnation centralisée des portes
Antenne requin
Extended Grip
Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
Stripping Extreme
ESP
Options disponibles
-
Roue de secours:
250 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture nacrée Noir Nacré:
650 €
-
Peinture métallisée Bleu Iron:
650 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
650 €
-
Peinture métallisée Vert Cèdre:
650 €
-
Peinture métallisée Beige Safari:
650 €
-
Peinture métallisée Jaune Ambré:
650 €
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