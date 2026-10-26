Depuis le début de l’année, Dacia connaît une période compliquée avec notamment des chiffres de vente en retrait dus notamment à la présence croissante des constructeurs chinois sur le marché. Toutefois, cela n’empêche pas Dacia de développer sa gamme à l’image de la nouvelle Spring, mais aussi ce Striker, premier crossover de la marque.

Ce nouveau modèle, développé à partir de la même plateforme, vient donc compléter l’offre sur le segment des véhicules compacts, mais entre un Bigster et un Striker, lequel choisir ?

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Le Striker est-il le mélange parfait ? Comme tous les crossovers, il associe les gènes des SUV, des berlines et des breaks. Cela se traduit notamment par un design qui lui est propre, avec notamment une identité lumineuse inédite en forme de T, que l’on retrouve également à l’arrière. Le reste est plus classique avec la nouvelle calandre frappée de points inaugurée il y a quelques mois par le constructeur.

Mais la principale différence se situe surtout au niveau de la hauteur (– 18 cm par rapport au Bigster) avec une réduction de la surface vitrée due à l’inclinaison du pare-brise, mais aussi de la lunette arrière. La custode est atypique pour Dacia et il en est de même du bandeau noir reliant les deux feux arrière. Le Striker joue donc la carte de la différence.

Le style du Bigster, sorti en 2025 est désormais bien connu, d’autant plus qu’il a tout de suite rencontré un beau succès auprès du public. Très proche de son petit frère, le Duster notamment la partie avant, il affiche des formes cubiques typiques d’un SUV, mais aussi de Dacia avec des projecteurs et feux en Y et une calandre classique pour le constructeur roumain. La partie arrière est toutefois spécifique avec notamment une custode imposante.

En matière de dimensions, il ne faut pas se fier aux apparences car c’est le Striker, qui est le plus long avec 4,62 m. Il devient ainsi le modèle le plus long de chez Dacia devant le Bigster (4,57 m).

À l’intérieur, le Striker fait preuve d’une plus grande modernité avec, pour la première fois chez Dacia, une instrumentation numérique 7 pouces projetée sur une lame en plastique, comme sur le i-cockpit de chez Peugeot. Le Bigster doit se contenter d’une instrumentation numérique « classique » de même taille ou même de 10 pouces sur les finitions hautes. Dans les deux cas, elle côtoie un écran multimédia de 10,1 pouces au fonctionnement simple, naturel et disposant d’une bonne ergonomie avec des commandes de climatisation séparées.

Dans les deux cas, la planche de bord est très horizontale, mais celle du Striker, nettement moins massive, se distingue par une qualité des matériaux supérieure, surtout pour la partie intermédiaire nettement plus valorisante avec un bandeau en matériau plus doux au toucher et légèrement rembourré, alors que le Bigster doit se contenter de plastiques durs.

Même si le Bigster est légèrement plus court que le Striker, c’est bien celui-ci qui est le plus pratique. Ainsi, son coffre est une véritable soute avec une capacité de chargement comprise, suivant la motorisation, entre 700 et 2 000 litres tandis que celui du Striker revendique de 600 litres à un peu plus de 1 600 litres, ce qui est aussi vraiment très bien . Mais au-delà du volume brut, le Bigster se distingue notamment par sa forme très cubique, qui permet d’embarquer des objets volumineux, ce qui est moins facile dans le Striker.

Cette notion d’espace est également d’actualité dans l’habitacle où les passagers arrière seront particulièrement à leur aise, que ce soit en matière d’espace aux jambes ou de garde au toit. Même constat pour le Striker, même s’il faut bien reconnaître que la sensation d’espace est moindre en raison de la surface vitrée et de la garde au toit réduites. La place centrale est aussi un peu moins exploitable. En revanche, Dacia a profité de l’arrivée de ce Striker pour développer le système Youclip, des petites attaches présentes dans toute la voiture permettant d’attacher un filet à l’arrière par exemple, mais aussi d’instaurer un partenariat avec Lego pour installer des structures de la marque danoise dans le Striker.

Pas de surprise pour ce qui est des motorisations sur le Striker. C’est du classique avec le mild-hybrid 140 ch fonctionnant à l’essence et au GPL, l’hybrid 155 ch et l’hybrid 150 ch en transmission intégrale. Des motorisations que l’on retrouve également sur le Bigster.

On termine par les tarifs. Ceux du Striker sont compris entre 23 490 et 31 900 €. Pour le Bigster, il faudra compter entre 24 990 € et 33 000 €. Le Bigster est donc légèrement plus cher, mais une chose est sûre avec le Striker : Dacia est prêt à séduire les clients allergiques aux SUV, mais qui recherchent un véhicule pratique pour transporter la famille, tout en conservant un rapport prix/équipement typique de chez Dacia à savoir ultra-compétitif. Le Striker a donc tout pour être un carton commercial.