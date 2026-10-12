Marque préférée des particuliers, Dacia souhaite séduire une clientèle de plus en plus vaste. Ainsi, à côté de la nouvelle génération de Spring, la citadine électrique, la filiale de Renault expose son Striker, un modèle à mi-chemin entre l’univers des berlines, des SUV et des breaks.

Long de 4,62 m, ce Striker renforce l’offre de Dacia sur le segment C, celui des modèles compacts aux côtés du Bigster, le SUV familial de la marque. Il devient ainsi, le modèle le plus long de la gamme en mesurant 5 cm de plus que le Bigster. Au-delà de ses dimensions, ce Striker affiche des lignes inédites avec notamment une signature lumineuse inédite en forme de T, que ce soit à l’avant ou à l’arrière. La calandre demeure tout de même identique aux autres modèles, ce qui permet une identification immédiate.

Le plus gros changement porte sur le profil avec une hauteur de surface vitrée réduite par rapport à un SUV, ce qui est logique. Le pare-brise et la lunette arrière sont également très inclinés.

Même tendance dans l’habitacle avec une planche de bord inédite. Elle arbore une instrumentation 7 pouces, mais à la différence d’autres modèles de la marque, celle-ci est projetée sur une lame en plastique, depuis un écran caché sous la casquette, exactement comme le i-cockpit 3D chez Peugeot. Une grande première chez Dacia. Elle côtoie un écran multimédia central de 10,1 pouces, en série sur toutes les finitions, et qui inclut une navigation connectée. Heureusement, les commandes de climatisation restent physiques, ce qui est bon pour l’ergonomie. La qualité des matériaux est basique avec de nombreux plastiques même si la partie intermédiaire est plus valorisante.

Sans surprise, les aspects pratiques sont très bons avec notamment une habitabilité arrière excellente que ce soit pour l’espace aux jambes ou la garde au toit. Même constat pour le volume de chargement avec 600 litres, ce qui est très bien. Attention, toutefois, la forme du coffre moins carrée que sur le Bigster peut rendre le transport d’objet plus contraignant.

L’offre moteurs est classique puisqu’elle reprend en grande partie celle du Bigster avec le 1.2 micro-hybridé de 140 ch fonctionnant au GPL/essence, le full hybride de 155 ch et 140 ch en 4 roues motrices.

Une nouvelle fois, les tarifs sont particulièrement agressifs puisque compris entre 23 490 et 31 900 €.

J’aime Je n’aime pas

J’achète ou pas ?

Bien évidemment, on achète. Ce Stricker est une réponse intelligente de la part de Dacia pour tous ceux qui ne veulent pas rouler en SUV, mais qui recherchent une voiture pratique pour transporter leur famille. Et cerise sur le gâteau, avec un tarif débutant à partir de 23 490 €, elle se révèle particulièrement accessible d’autant plus qu’elle peut fonctionner au GPL. Que demander de mieux.