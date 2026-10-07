On vient de vous parler des nouveautés du marché à moins de 20 000€ qu’on pourra venir observer au Mondial de l’Automobile de Paris 2026. Cette fois, intéressons-nous aux modèles inédits dont le prix de base se situera entre 20 000 et 30 000€. Dans cette gamme de prix, d’ailleurs, on peut trouver des véhicules au profil très différent : ça va de la plus petite micro-citadine du marché à de vrais SUV familiaux.

Smart #2

Elle revient enfin dans la gamme de Smart : disparue en 2024, celle qu’on appelait précédemment « ForTwo » fera son grand retour à l’occasion du Mondial de Paris 2026. On l’a découverte sous la forme d’un concept-car à Pékin il y a quelques mois et la version définitive s’est déjà découverte en Chine cet été. Elle mesure 2,75 mètres de long, possède des batteries de 35,7 kWh et revendique 300 km d’autonomie WLTP d’après le constructeur. Il y a de fortes chances pour que son prix de base, inconnu pour l’instant, dépasse les 20 000€.

Fiat Grizzly & Grizzly Fastback

C’est le modèle qui doit permettre à Fiat de redevenir un constructeur automobile majeur en Europe. Décliné en version normale et « Fastback », le Grizzly repose sur une version étendue au maximum (4,5 mètres) de la plateforme SmartCar utilisée par la petite Grande Panda (ainsi que les Citroën C3 et C3 Aircross). Ce crossover sera disponible en thermique, hybride léger et version 100 % électrique. Il s’attaque au Dacia Bigster et aux nouveaux SUV Chinois (Chery, Jaecoo, MG, BYD…) et devrait coûter un peu plus de 20 000€ en prix de base selon nos estimations.

Dacia Striker

C’est le nouveau haut de gamme de Dacia (mais aussi son modèle le plus gros). Le Striker mesure 4,62 mètres de long et prend la forme d’un crossover nettement moins « carré » que le Bigster. Il laissera le choix entre une motorisation essence/GPL de 140 chevaux à boîte manuelle, un bloc full hybride de 155 chevaux et une version 4x4 électrifiée de 150 chevaux (les mêmes groupes motopropulseurs que sur le Duster et Bigster). Côté tarif, comptez 25 000€ pour l’entrée de gamme et largement plus de 30 000€ pour les variantes de pointe. Ses prix devraient rester très proches de ceux du Bigster.

Hyundai Bayon

Vous aviez peut-être oublié le Hyundai Bayon, ce petit crossover de 4,18 mètres positionné sur le segment des SUV citadins au-dessous du Kona. A l’occasion du Mondial de Paris, il fera peau neuve et passera à une seconde génération de modèle s’annonçant plus « affirmé » comme on peut le voir sur les premières images de détail (il faudra attendre quelques jours de plus pour le découvrir sous tous les angles). Ce nouveau Bayon de seconde génération devrait conserver des motorisations thermiques à hybridation légère et démarrera probablement aux alentours des 25 000€. A Paris, il côtoiera le tout nouveau Tucson.

Chery Tiggo 4

C’est encore un nouveau concurrent chinois du Dacia Duster. Modèle d’entrée de gamme de la marque Chery, le Tiggo 4 se décrit comme un cousin plus abordable du Jaecoo 5. Long de 4,32 mètres, il possède une motorisation hybride non rechargeable de 221 chevaux, un habitacle très équipé et des places arrière spacieuses. Il se positionnera face aux MG ZS Hybrid + et autres BYD Atto2 DM-i (hybride rechargeable), modèles très appréciés de la clientèle européenne. Son prix de base devrait se situer aux environs des 23 000€ selon nos estimations. Et c’est sa version « améliorée » que l’on découvrira au Mondial de l’automobile de Paris 2026, le modèle étant déjà disponible depuis quelques mois sur d’autres marchés européens.