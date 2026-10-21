Voilà à quoi ressemble le nouveau Fiat Grizzly, ce SUV familial « pas cher », dans sa version de base à environ 20 000€

C’était clairement l’une des plus grosses nouveautés du Mondial de l’Automobile de Paris 2026 : le Fiat Grizzly, ce SUV compact familial que lance le constructeur italien pour se positionner sur un segment ô combien stratégique et important sur le marché automobile européen.

Avec une longueur de 4,4 mètres en version normale et même de 4,5 mètres en déclinaison « Fastback », le Fiat Grizzly est un « gros » cousin technique des Citroën C3 Aircross et Opel Frontera. Il entend piquer des parts de marché aux Dacia Duster et Bigster avec une approche plutôt « low-cost » tout en affichant un design relativement fort (mais une finition intérieure moins léchée que chez les marques chinoises).

Le Grizzly en version de base ?

Les images ci-dessous montrent un exemplaire de ce Grizzly dans une configuration très différente de celles exposées au Mondial de Paris : il est ici peint en blanc et possède des jantes différentes, visiblement moins haut de gamme, avec un bandeau de feux arrière non peint aux couleurs de la carrosserie.

Est-ce la version de base du nouveau SUV italien ? C’est fort possible. Et c’est intéressant à voir car ce futur Grizzly d’entrée de gamme devrait coûter sensiblement moins cher que la plupart des SUV familiaux compacts des marques chinoises. Son prix de départ devrait même s’approcher de celui du Dacia Duster, affiché à 19 990€.

Quelles prestations pour le Grizzly de base ?

Ne vous attendez évidemment pas, à ce prix, à découvrir un groupe motopropulseur full hybride ou hybride rechargeable très puissant. Le Grizzly de base pourrait se contenter du bloc turbo 1,2 litre à trois cylindres et 100 chevaux anciennement nommé Puretech, accouplé à une boîte manuelle. Son cœur de gamme possédera la version de 145 chevaux à hybridation légère et boîte automatique. Il existera aussi en version 100 % électrique.