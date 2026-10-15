Fiat souhaite redevenir un acteur majeur et cela se fera, ou pas, avec le Grizzly. Ce SUV familial est basé sur la plateforme SmartCar de Stellantis. Cette dernière, utilisée notamment pour le C3 Aircross, est étendue au maximum pour convenir à cette nouvelle Fiat, dont la longueur avoisine les 4,50 m.

La technique est la même que pour le Citroën, proposer un volume intérieur maximal tout en réduisant les coûts au plus bas. Grâce à son gabarit situé entre un Peugeot 3008 et un Dacia Bigster, le Fiat assure une belle habitabilité et surtout un grand coffre de 545 litres pour le Grizzly et 608 litres pour la variante Fastback.

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Un intérieur accueillant

Cette grande soute ne s’obtient pas au détriment d’un habitacle mesuré. L’espace aux places arrière est correct, notamment pour les jambes et la tête, d’autant plus que la banquette se montre moelleuse, un fait suffisamment rare pour être signalé.

Pour sa part, le conducteur profite d’une planche de bord rectiligne et bien agencée. L’écran tactile central est complété par un combiné d’instrumentation numérique et des commandes de climatisation déportées. Les rangements ne manquent pas, avec notamment un grand bac sous la console centrale et un espace de chargement par induction sur cette dernière. Au niveau qualité, il ne faut s’attendre à du grand luxe, mais l’intérieur est bien construit et le matériau façon tissu en face du passager fait son petit effet.

Un Grizzly omnivore

Sous le capot, Fiat promet des moteurs thermiques, hybrides et électriques. Si la variante Hybrid 145 ch est d’ores et déjà annoncée, le bloc Turbo de 100 ch associé à une boîte manuelle devrait suivre, de même que l’électromoteur de 113 ch et la batterie de 44,2 kWh ou de 52,8 kWh pour une autonomie maximale d’environ 400 km.

La concurrence est prévenue

Fiat annonce la commercialisation du Grizzly dès le 5 janvier prochain pour un prix de départ d’environ 20 000 €. Un tarif canon dans la même veine que celui du Dacia Duster ou de son cousin le C3 Aircross tout en prenant des airs de Peugeot 3008. Il se donne aussi les moyens de se prémunir de la concurrence féroce des constructeurs chinois.

J’achète ou je n’achète pas ?

Impossible de se prononcer avant de l’avoir essayé. Toutefois, son intérieur est accueillant, bien présenté, son coffre avale sans souci les bagages d’une famille et il laisse le choix entre plusieurs motorisations. Enfin, son prix de base ne peut laisser indifférent.