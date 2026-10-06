Mondial de l'auto 2026 : les nouveautés à moins de 20 000 €

Le cru du Mondial de Paris 2026 s’annonce riche. Si certains constructeurs ont décidé de bouder l’événement (BMW, Mini, Nissan, Toyota…), les autres marques ne viennent pas les mains vides.

Les gros SUV ont toujours leur place, mais cette année marque le retour des voitures plus simples et surtout plus abordables. Celles étant sous la barre des 20 000 € ne sont pas encore nombreuses, mais elles se développent, en attendant les e-car, des autos promises aux alentours des 15 000 €.

À noter que la Chine est ultra-présente dans le développement de ces voitures à moins de 20 000 €. Leapmotor et Geely font leur entrée sur ce marché, tandis que Dacia et Renault ont externalisé une partie de l’ingénierie à Shanghai.

La première génération a longtemps été la voiture électrique la moins chère du marché, mais sa carrière a été stoppée net en France avec la perte du bonus. La nouvelle venue, désormais produite en Europe, débute à 17 900 € et surtout profite des aides pour abaisser son prix à 14 280 €. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, elle évolue nettement sur tous les plans. Design, équipements, habitabilité, présentation, cette Dacia fait plus sérieuse et devient une « vraie » voiture.

Elle ne vous dit certainement rien, mais il s’agit pourtant du modèle le plus vendu en Chine en 2025. Cette berline électrique de 4,14 m de long est proposée avec deux batteries (35 et 47 kWh) pour une autonomie annoncée entre 252 et 345 km. Ces valeurs sont inférieures à celles de ses concurrentes (Volkswagen ID.Polo, Renault 4…), mais son prix est bien plus doux : à partir de 20 990 €.

Voici sans doute la plus belle menace pour la Dacia. Partageant la même plateforme (RGEV Small), elles font cause commune, notamment pour le moteur de 80 ch et la batterie de 27,5 kWh de capacité avec une autonomie très proche. Surtout, la Twingo joue sur la fibre nostalgique en évoquant clairement la première génération, le tout avec des teintes pétillantes. Enfin, elle n’est vendue que 1 590 € de plus, tout en étant mieux équipée…

Avec l’annonce de cette B03, le constructeur chinois dévoile son troisième modèle de l’année. Si elle se présente comme une citadine polyvalente, ses 4,18 m de longueur la placent à mi-chemin entre deux segments. Fait marquant, la marque annonce une autonomie record de 510 km ainsi que des capacités de recharge rapide. Ce chiffre a largement de quoi compenser ses lignes fades, d’autant que sa commercialisation pourrait débuter à l’automne prochain sous la barre des 20 000 €.