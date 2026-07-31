Leapmotor B03 : cette nouvelle citadine XL chinoise débarque en France avec 510 km d’autonomie !

Leapmotor veut conquérir le marché automobile français. Avec l’annonce de la B03, le constructeur chinois dévoile son troisième modèle de l’année. Ce modèle rejoint, au catalogue du constructeur, la citadine T03, les SUV B10, B03X et C10, ainsi que la berline B05. Un véhicule qui se présente comme une citadine, mais qui affiche en réalité des dimensions plus imposantes. Avec ses 4,18 mètres de long, 1,79 mètre de large et 1,56 mètre de haut la B03 se rapproche davantage d’une compacte que d’une citadine traditionnelle.

Présentée comme un modèle conçu pour les « jeunes citadins à la recherche d’un véhicule alliant style, simplicité d’utilisation et sérénité », la B03 offre jusqu’à 510 km d’autonomie en 100 % électrique, une capacité de recharge rapide ainsi que des fonctions avancées de conduite intelligente.

Un style placé sous le signe de la simplicité

Leapmotor n’a pas cherché l’originalité à tout prix. En effet, l’extérieur, et notamment la face avant du véhicule, reprend les codes des autres modèles de la gamme du constructeur chinois.

L’habitacle adopte lui aussi un design épuré, tout en promettant d’être « remarquablement spacieux ». Bien qu’il n’ait pas encore été entièrement dévoilé, il devrait intégrer des « surfaces moussées ».

Côté technologies, la B03 met l’accent sur l’expérience de conduite avec des « fonctions avancées de conduite intelligente », des « sièges flexibles », des « solutions de rangement innovantes » ainsi « qu’une expérience numérique de nouvelle génération alimentée par l’intelligence artificielle ».

Avec ces équipements, le constructeur chinois entend « accompagner les besoins des utilisateurs dans leur vie de tous les jours ».

Une arrivée en France, mais à quel prix ?

Pour le moment, aucune communication officielle n’a été faite concernant une date de commercialisation en France. Le modèle pourrait toutefois arriver sur le marché français dans les prochains mois, probablement à l’automne.

Alors que le SUV B03X de la marque chinoise est annoncé à partir de 23 000 euros, cette citadine compacte pourrait être proposée sous la barre des 20 000 euros.

L’une de ses premières apparitions publiques en France est attendue au Mondial de l’Automobile 2026, qui se tiendra du 12 au 18 octobre.