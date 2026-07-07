Malgré un prix cassé, il manque quelque chose au Leapmotor B03X pour inquiéter le BYD Atto2

Après la toute petite microcitadine T03, le grand SUV familial C10, le SUV compact B10 et la berline compacte B05, voilà donc le B03X. Il s’agit d’un petit SUV électrique urbain, taillé pour rivaliser avec les Fiat 600e, Renault 4, Peugeot E-2008, Ford Puma Gen-E et autres BYD Atto2.

Ce B03X mesure 4,27 mètres de long et laissera le choix entre deux versions, toutes deux équipées d’une motorisation 100 % électrique : la variante de base associe un moteur de 176 chevaux à de petites batteries de 39,8 kWh, limitant l’autonomie maximale WLTP à 292 km (donc sensiblement moins en voyage sur l’autoroute). La déclinaison à « grosses » batteries combine un moteur de 197 chevaux à des batteries de 53 kWh, avec une autonomie maximale WLTP annoncée à 382 km (ce qui n’a rien d’impressionnant là non plus). Dans les deux cas, Leapmotor annonce un 30-80 % de charge en 16 minutes en courant continu.

A partir de 23 400€

Comptez sur un prix de base de 23 400€ pour le B03X de base en finition Life, comprenant déjà un riche niveau d’équipement (il coûte 2 000€ de moins que la compacte électrique B05). Leapmotor ne communique en revanche pas le tarif de la version à grosses batteries, précisant simplement que le véhicule est disponible en location longue durée à partir de 250€ par mois (ou 279€ avec les grosses batteries).

Il coûte moins cher que ses concurrents électriques urbains, mais il n’a pas droit au bonus écologique français (prime CEE) contrairement à la plupart de ces derniers. Au final, son addition n’a donc rien de particulier attractif chez nous surtout avec une autonomie si limitée pour un SUV à la vocation un minimum polyvalente.

Il lui faudrait une solution comme le BYD Atto2 DM-i

Son principal concurrent chinois, le BYD Atto2, commence à voir ses chiffres de livraison grossir chez nous. Et cela grâce plus précisément à l’Atto2 DM-i, un modèle hybride rechargeable reposant sur une architecture différente (et au prix de base de 26 990€).

Les grands frères du B03X proposent bien une version à prolongateur d’autonomie thermique (B10 REEV et C10 REEV), mais on ignore si Leapmotor prévoit une telle déclinaison pour son petit dernier.