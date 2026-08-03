10 000 euros et 100 km d’autonomie en moins que ses concurrentes : la nouvelle Geely E2 peut-elle séduire ?

Après les Geely E5 et Geely Starray EM-i, c’est au tour de la Geely E2 de s’implanter dans les concessions françaises du constructeur chinois. Dès le mois de septembre 2026, la nouvelle berline 100 % électrique de Geely sera disponible à la commande, avec une entrée de gamme affichée à moins de 21 000 euros, précisément à 20 990 euros, et sera proposée en trois finitions : Pro, Max et Max +.

Conçue sur la plateforme avancée GEA de Geely, la berline offre un espace intérieur et de rangement généreux, notamment grâce à son double coffre : un coffre avant de 70 litres ainsi qu’un coffre arrière de 375 litres. Les sièges arrière rabattables en configuration 60/40 permettent d’étendre le volume de chargement jusqu’à 1 320 litres.

Par ailleurs, ce nouveau modèle a été conçu pour « répondre aux normes européennes strictes en matière de sécurité et de réglementation, et dispose d’un châssis spécialement adapté au marché européen, avec une propulsion de série. », selon le communiqué du constructeur chinois.

Un modèle reconnu à l’international

Avec l’arrivée massive de nouveaux modèles en France, proposés par de nouveaux constructeurs automobiles chinois, on peut se demander si ces véhicules rencontreront réellement le succès. C’est une question qui se pose également pour la nouvelle Geely E2, malgré les excellents résultats qu’elle a enregistrés sur les différents marchés mondiaux.

En 2025, la berline électrique chinoise a décroché le titre de voiture le véhicule le plus vendu en Chine, toutes catégories confondues, avec plus de 400 000 exemplaires écoulés sur l’année. En 2026, cette dynamique se poursuit. La E2 aurait déjà séduit 244 000 nouveaux clients chinois au cours des six premiers mois de 2026, devant la Tesla Model Y (215 000) et la Xiaomi SU7 (182 000), d'après auto-mania. Reste désormais à savoir si elle connaîtra le même succès en France.

Une voiture remplie de technologies

Conçue pour optimiser le confort du conducteur, la Geely E2 propose de nombreuses technologies pour répondre aux attentes des clients souhaitant acquérir le véhicule.

De série, elle est équipée du cockpit intelligent Flyme Auto, articulé autour d’un écran multimédia haute définition de 14,6 pouces. Elle propose jusqu’à 36 fonctions de sécurité, dont cinq radars à ondes millimétriques, quatre caméras, trois radars de stationnement ainsi que 23 fonctions de sécurité active et d’aide à la conduite et dispose également de sièges chauffants, d’après le communiqué de Geely.

Côté batterie, le constructeur chinois propose deux versions selon la finition choisie :

Pro : une batterie de 35 kWh offrant une autonomie WLTP de 252 km.

Max et Max + : une batterie de 47 kWh offrant une autonomie WLTP de 345 km avec une seule charge.

Une autonomie en retrait face à la concurrence

Avec ses 4,14 mètres de long la Geely E2 était présentée comme la principale concurrente de la Renault 5 e-Tech. Pourtant, la berline se retrouve finalement face à des modèles tels que la Volkswagen ID. Polo, la Renault 4 et la Hyundai Ioniq 3, qui évoluent dans la même catégorie.

En effet, ces trois modèles affichent un gabarit comparable à celui de la Geely E2. Toutefois, ils se distinguent par des batteries plus généreuses et une autonomie supérieure. Les versions d’entrée de gamme de la Volkswagen, de la Renault et de la Hyundai embarquent respectivement des batteries de 37 kWh, 40 kWh et 42 kWh, offrant une autonomie de 323 km, 308 km et 344 km selon le cycle WLTP. Quant aux versions haut de gamme, elles bénéficient de batteries offrant entre 10 et 20 kWh supplémentaires, ce qui permet de gagner jusqu’à une centaine de kilomètres d’autonomie.

Dans ces conditions, la Geely E2 apparaît en retrait face à ses concurrentes et pourrait avoir du mal à convaincre de nouveaux clients. Certes, son tarif est inférieur d’environ 10 000 € à celui de ces modèles. Cependant, les versions les mieux équipées de la Geely E2 se positionnent à un niveau de prestations comparable à celui des finitions d’entrée de gamme de ses rivales, ce qui limite l’avantage de son prix.