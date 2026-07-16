20 900€, ce serait trop cher ? La Geely E2 arrive bientôt en France

Geely continue de déployer sa gamme sur le marché européen. La marque du groupe éponyme, aussi présent chez nous avec ses divisions Volvo, Polestar, Zeekr, Lotus, Lynk & Co ou même Smart qu’il possède à 50 %, espère rattraper BYD, Chery et SAIC avec une gamme de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables.

Pour l’instant, Geely commercialise deux modèles sur le marché français : le SUV électrique E5 et le SUV hybride rechargeable Starray EM-i. Le troisième sera l’E2, une citadine 100 % électrique conçue pour attaquer les Renault 5, Peugeot E-208 et autres Volkswagen ID.Polo. Elle rejoindra ainsi la BYD Dolphin Surf, la MG4 Urban (même si cette dernière est beaucoup plus grosse) ou encore la Leapmotor T03 qui boxe plutôt dans la catégorie des micro-citadines (où l’on trouve la Twingo et la Dacia Spring).

Une grosse citadine électrique

Avec 4,14 mètres de long, cette Geely E2 fait partie des plus gros modèles du segment « B » (loin derrière la MG4 Urban totalement hors normes). Elle possède une batterie LFP de 30 kWh de capacité en entrée de gamme « Pro », alimentant un moteur de 82 chevaux. Dans cette configuration, l’E2 revendique un 0 à 100 km/h abattu en 14,2 secondes (c’est long) et 252 kilomètres d’autonomie WLTP, avec une recharge rapide à 70 kW maximum permettant un 30-80 % en 25 minutes.

La version à grosses batteries, de son côté, embarque des accumulateurs de 39,4 kWh connectés à un moteur de 116 chevaux. Elle abat le 0 à 100 km/h en 11,5 secondes et promet une autonomie maximale WLTP de 345 kilomètres.

Les données sur l’habitabilité de la voiture sont plus intéressantes : la Geely E2 possède un coffre de 375 litres en plus d’un « frunk » à l’avant de 70 litres. Elle promet des places arrière plus spacieuses que celles d’une Renault 5.

Moins de 21 000€ ?

En Italie, la voiture est déjà commercialisée au prix de base de 20 900€ avec la petite batterie. Elle offre de série un équipement pléthorique, mais se retrouvera, si Geely pratique le même tarif chez nous, sensiblement plus chère que des autos comme la Twingo (éligibles au bonus écologique) pour une autonomie maximale du même ordre. La Dolphin Surf de BYD (19 900€) et la MG4 Urban de MG (19 990€) sont également moins chères avec un très bon niveau d’équipement de série aussi. Bref, ce n’est sans doute pas avec ce modèle que Geely pourra faire une grosse percée chez nous.